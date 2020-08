Houssem Aouar, taille patron avec Lyon contre Manchester City

Auteur d'une performance XXL lors de l'exploit de l'OL face à Manchester City (1-3), Houssem Aouar a confirmé voire dépassé toutes les espérances qui avaient été placées en lui. Besogneux en défense, étincelant au milieu et décisif en attaque : le prodige lyonnais a fait la totale aux hommes de Pep Guardiola.

Milieu, attaquant, défenseur...

Dembélé, killer né

En zone mixte après la rencontre, le probable meilleur milieu de terrain du monde ne s'y est pas trompé. Au moment de donner l'identité du joueur qui l'avait le plus impressionné à l'issue de la défaite des siens face à Lyon (1-3), Kevin De Bruyne a vu une silhouette élégante, cheveux parfaitement coiffés et numéro 8 dans le dos. Non, le capitaine de City n'a pas mentionné Gündo?an : fidèle à lui-même, laconique et avare d'explications, il a simplement balancé le nom d'Houssem Aouar en ajoutant que le prodige lyonnais avait réussi "". Un euphémisme pour qualifier la performance XXL du Gone de 22 ans, auteur d'une masterclass insensée aux yeux de l'Europe entière.De fait, Houssem Aouar a été le patron de l'Olympique Lyonnais ce samedi. Dans la conservation et l'utilisation du ballon, le joueur de 22 ans a été tout simplement phénoménal. Caution créative de l'entrejeu rhodanien, il a facilité la tâche de ses partenaires. En effet, Aouar a transformé ses 49 touches de balle en or puisqu'il a brillamment et très sereinement assumé la relance des siens en se défaisant du pressing mancunien grâce à sa qualité de dribbles, sa vista et son agilité (dix duels remportés et quatre dribbles réussis, personne n'a fait mieux). En phase de possession ou de transition, il a aussi créé les meilleures occasions lyonnaises en faisant parler la précision de son jeu de passe, le plus souvent dans le dos de la défense anglaise (67, 72). Mieux, le jeune Gone a été décisif en délivrant le ballon que transforme Dembélé à la 77et en étant l'auteur de la frappe à l'origine du troisième pion à la 86Plus étonnamment, le Lyonnais a également été très actif dans le travail de l'ombre. Un secteur de jeu où on l'attend moins, mais pourtant capital dans ce genre de rencontres. Parfaitement impliqué dans l'alignement défensif aux