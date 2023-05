information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 11:04

Houssem Aouar (et un Angevin) pour la première fois dans la liste de l'Algérie

Encore un qu’on n’a pas su retenir.

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a retenu Houssem Aouar – qui avait officialisé son changement de nationalité sportive à la mi-mars – pour le prochain rassemblement des Fennecs. Le milieu de terrain lyonnais de 24 ans aura l’occasion de jouer sous ses nouvelles couleurs pour la première fois contre l’Ouganda (dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023) et la Tunisie (en amical), les 18 et 20 juin prochains.…

AC pour SOFOOT.com