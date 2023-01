Houssem Aouar a-t-il vraiment perdu son football ?

En 2020, Houssem Aouar martyrisait Leipzig, la Juventus et Manchester City. Des prestations XXL qui lui ouvraient les portes d'un gros transfert qui n'est finalement jamais arrivé. Depuis, le milieu de terrain lyonnais n'est plus que l'ombre de lui-même.

Avance gâchée

Cela fait plus de deux ans qu'il attend ça. Titulaire d'un bon de sortie depuis l'été 2020, Houssem Aouar devrait enfin composter son ticket cet hiver, pour un départ cet été, alors que son contrat prend fin en juin prochain. Ce mercredi, le Gone ne sera ni sur la pelouse, ni sur le banc de la Beaujoire alors que l'OL y affronte Nantes. Touché au quadriceps après la défaite face à Clermont il y a dix jours (0-1) , l'international français (1 sélection) devrait manquer quelques semaines de compétition. Si cette absence n'est pas forcément cruciale dans la saison du club, il y a encore deux ans, cette indisponibilité aurait été une véritable tannée pour les Rhodaniens, alors que le prodige montrait à toute l'Europe qu'il serait le milieu de terrain du futur. Désormais, son avenir s'inscrit loin de la capitale des Gaules, et encore plus loin de l'équipe de France, tandis que les rumeurs d'un changement de nationalité sportive en faveur de l'Algérie se font persistantes.À 25 ans, ce probable passage du Coq aux Fennecs illustre le changement de statut d'Aouar.