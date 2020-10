Houssem Aouar a-t-il déjà raté le tournant de sa carrière ?

Le milieu lyonnais a débarqué en sélection après une saison plus que convaincante avec l'Olympique Lyonnais. Mais entre son faux départ du Rhône et un futur exercice qui s'annonce périlleux, Houssem Aoaur doit aussi avoir conscience que son droit à l'erreur est extrêmement réduit.

Aouar, danse avec les stars

299 792 458 mètres par seconde. C'est très exactement la vitesse à laquelle se déplace la lumière. Mais aussi rapide soit-elle, ce temps de latence suppose une distorsion entre un fait et sa perception. C'est peut-être ce qu'il se passe au moment d'analyser le cas d'Houssem Aouar. Il y a le joueur tel qu'il est apprécié pour sa, sa, une polyvalence qui lui permet depour reprendre les mots de Didier Deschamps lors de l'annonce de sa liste. Des qualificatifs qui ne datent pas d'hier, puisque le boss des Bleus concédait suivre le Lyonnais, et c'est une accumulation de tout ça qui lui a valu à juste titre une convocation à Clairefontaine. Mais il y a aussi le joueur qu'il est réellement à cet instant précis dans sa carrière. À savoir, un joueur de 22 ans qui vient tout juste de traverser ce qui pourrait ressembler à un sommet, avec une demi-finale de Ligue des champions, avant de reprendre sa route sans dévier sa trajectoire d'un iota. Oui, Houssem était au carrefour de ses ambitions. Et il l'a peut-être raté.Après une saison bouclée dans un rôle de leader technique dans son équipe de Lyon, après avoir laissé une énorme impression lors de la phase finale de la Ligue des champions, le Gone avait l'occasion de franchir un palier. La Juventus lui avait déjà fait de l'œil cet hiver. Arsenal avait formulé une offre de 36 millions plus Guendouzi et des bonus. Manchester City, le PSG et le Real Madrid étaient aussi entrés dans la danse. Pourtant, début septembre, Juninho assurait n'avoirpour son joueur., resituait le directeur sportif rhodanien au micro de RMC avant de poser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com