Hôtellerie, restauration: quel sort pour les saisonniers en temps de Covid-19?

Les conditions de l'aide promise par le gouvernement risquent de laisser de nombreux salariés sur le carreau.

Jean Castex et Renaud Muselier, en octobre 2020 ( POOL / NICOLAS TUCAT )

"Faut-il embaucher ou non?". Le président de la région Sud Renaud Muselier s'est inquiété de la douche "douche froide" pour les professionnels des stations de ski et l'avenir des saisonniers, qui abordent l'hiver dans le brouillard. Le gouvernement a indiqué que si l'accès aux stations resterait ouvert, l'activité de sports d'hiver serait fermée pendant la période des fêtes, au grand dam du secteur. "La décision a été prise malgré un protocole mis en place en lien avec les préfets et l'ensemble des professionnels, après un grand nombres de réunions de travail", se lamente Renaud Muselier, selon des propos rapportés par 20 Minutes . "Nous en étions arrivés à un scénario d'ouverture avec une dixième version du protocole sanitaire qui avait été validée par le gouvernement à l'issue d'une réunion".

Face au blocage, la fédération des services de la CFDT s'est adressée à la ministre du Travail Elisabeth Borne, lui demandant l'accès à l'activité partielle pour les salariés saisonniers et l'ensemble des salariés en contrats à durée limitée de la filière tourisme-hôtellerie-restauration. "Les saisonniers et plus largement les salariés en contrat à durée limitée appartiennent tristement à ceux qui subissent les pires conséquences sociales de la crise", estime le syndicat dans un communiqué, en demandant "un engagement officiel et clair de l'État pour que les salariés et les entreprises de la filière bénéficient de l'activité partielle".

De nombreux saisonniers exclus de l'aide promis par l'exécutif

Une aide de 900 euros par mois entre novembre et février 2021 assortie de conditions (avoir travaillé plus de 60% du temps en 2019 et pas suffisamment en 2020 pour recharger ses droits au chômage) a été annoncée la semaine dernière par le gouvernement pour les travailleurs précaires de la restauration, de l'événementiel ou d'autres secteurs. Mais "de nombreux salariés des filières concernées risquent d'en être privés faute de remplir ces conditions d'accès" , souligne le syndicat, qui alerte sur "la situation désastreuse" de "très nombreux salariés en contrats temporaires de la filière tourisme, hôtellerie, restauration (contrats à durée déterminée dont les contrats d'usages, extras, guides, accompagnateurs, animateurs, etc)".

Pour la CFDT, ces salariés "subissent les conséquences d'une inégalité de traitement, injustifiée et injustifiable, vis-à-vis des salariés en CDI, qui bénéficient de mesures d'accompagnement lorsqu'ils sont privés d'emploi pour motif économique".