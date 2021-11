Hôtellerie-restauration : "payer plus" ne sera pas possible en l'état, estime le PDG d'Accor qui demande des réductions de charges

Selon Sébastien Bazin, "2.000 collaborateurs" manquent dans les établissements français du groupe.

Le PDG d'Accor Sébastien Bazin. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Que faire pour résoudre le problème du manque d'effectifs dans l'hôtellerie ? Pour Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, chez qui manquent encore "2.000 collaborateurs" en France, il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail pour recruter, alors que la demande repart grâce au retour des touristes étrangers, mais il ne sera pas possible de "payer plus" en l'état.

En France, les touristes étrangers "ne sont pas suffisamment là, mais ils sont là. Ça va de mieux en mieux chaque semaine qui passe. On n'est pas encore au niveau de 2019, notamment à Paris, on est encore un bon tiers en-dessous", a expliqué sur RMC le patron du sixième groupe hôtelier mondial, qui exploite plus de 5.200 hôtels et compte quelque 260.000 collaborateurs dans 110 pays. Mais Accor a "encore au moins 2.000 personnes manquantes" en France, des employés qui "ne sont pas revenus parce qu'ils ont réfléchi pendant la période du confinement, parce qu'ils ont changé de ville, de métier, ou n'ont plus envie d'accepter les sacrifices de contraintes horaires", a expliqué Sébastien Bazin. Or le groupe doit "absolument satisfaire la demande" qui repart, a-t-il ajouté.

Des nouvelles recrues qui ne restent pas dans le secteur

Dans le cadre des négociations de la branche hôtellerie restauration qui s'ouvriront le 18 novembre, le patronat devra "faire une proposition au gouvernement d'ici la fin de l'année", pour renforcer l'attractivité de ces métiers, a estimé Sébastien Bazin, pointant le paradoxe de "centres de formation pleins", dont les recrues, une fois formées, ne restent pas dans l'hôtellerie restauration.

"Il faut qu'on réfléchisse à lisser les contraintes horaires, à avoir probablement une formation inter-filières", a-t-il ajouté. Quant à augmenter les rémunérations, c'est "sûrement une des bonnes questions", a affirmé le PDG d'Accor, mais "si je dois les payer plus : est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que j'en suis capable ? Non. C'est tout le problème".

"Toute la filière hôtelière est à genoux", a-t-il plaidé, estimant que l'État de son côté pourrait envisager une "réduction des charges patronales en fonction du nombre de salariés embauchés".

En mai dernier, Sébastien Bazin avait estimé que la crise sanitaire était "le moment de réfléchir à ce qu'on a bien fait, à ce qu'on n'a pas bien fait" dans le secteur. "Il y a un certain nombre de travaux dans les hôtels et les restaurants qui sont pénibles, il faut mieux reconnaître et revaloriser ces personnes, par le salaire ou peut-être par autre chose", avait-il affirmé le 6 mai sur BFM Business .