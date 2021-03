Hôtellerie mondiale: forte croissance des chinois Jin Jiang et Huazhu malgré le Covid-19

Deux groupes chinois, Jin Jiang, propriétaire de Louvre Hotels et Radisson Hotel Group, et Huazhu, se sont renforcés en 2020 sur un secteur mondial de l'hôtellerie ravagé par une crise inédite, en affichant une croissance bien supérieure à celle de leurs rivaux occidentaux, selon une étude.

Malgré une croissance légèrement ralentie (+3,1% contre près de +5% en 2019), "le numéro un mondial incontesté" reste l'américain Marriott International avec 1,4 million de chambres, d'après le classement des groupes hôteliers 2021 publié par le cabinet spécialisé MKG Consulting.

Si la pandémie de Covid-19 "a profondément affecté le secteur", "faisant plonger la fréquentation des hôtels et les résultats" des groupes l'an dernier, certains comme Jin Jiang -qui a racheté Louvre Hotels en 2015 et Radisson en 2019- affichent une croissance soutenue: +6,7%.

Alors que "la Chine a amorcé plus rapidement sa reprise hôtelière", Jin Jiang se classe numéro deux mondial, avec 1,08 million de chambres.

Les leaders mondiaux ont presque tous continué "vaille que vaille, à développer leur parc de chambres", observe MKG, avec toutefois des "dynamiques de développement assez variables".

Hilton, autre géant américain, arrive en 3e position, avec "la meilleure croissance parmi les groupes occidentaux": +4,9%, soit 47.000 chambres supplémentaires -davantage que Marriott- à 1,01 million de chambres.

Marriott, Jin Jiang et Hilton sont les trois seuls groupes hôteliers au monde à compter plus d'un million de chambres, relève MKG.

L'américain IHG devient numéro 4 mondial, avec une offre stable en 2020 (886.000 chambres), suivi par Wyndham (Ramada, Days Inn, Baymont...) avec 796.000 chambres (-4,2%).

Le géant français Accor "redevient n°6 mondial" avec 753.000 chambres (+3% en 2020, comme en 2019), après avoir "pris ses bénéfices et réduit sa participation" dans le chinois Huazhu.

Ce dernier signe la plus forte croissance (+23%, 607.000 chambres) du classement et dépasse l'américain Choice Hotels (+1,2% et 598.000 chambres). Huazhu talonne désormais Accor, grâce à "une croissance organique très forte en Chine, où l'impact économique de la pandémie s'est estompé bien plus vite qu'ailleurs" et au rachat de l'allemand Deutsche Hospitality (Steigenberger, Intercity, Maxx...) fin 2019.

Quant à la start-up indienne OYO qui s'était hissée parmi les plus grands en peu d'années, elle glisse à la 9e place (549.000 chambres) en raison de "pertes en Chine" et de reculs sur d'autres marchés.

Un troisième groupe chinois, BTH Hotels, reste 10e avec 430.000 chambres (+6,6%).

