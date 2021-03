Hôtellerie en Europe : une reprise très progressive attendue en 2021 (étude)

Très éprouvée par la crise sanitaire, l'industrie hôtelière en Europe connaîtra une reprise très progressive en 2021, conditionnée à l'avancée des campagnes de vaccination, tandis que la France, en retard sur ce plan, devrait bénéficier de sa robuste consommation domestique, selon une étude.

L'épidémie Covid-19 a fait perdre 115 milliards d'euros de chiffre d'affaires au secteur en 2020, selon l'étude du spécialiste de l'assurance-crédit Euler Hermes publiée mercredi, les mesures sanitaires destinées à endiguer la pandémie, ayant eu un "lourd impact".

Le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne "sont les pays les plus affectés", avec un recul du chiffre d'affaires dans l'industrie hôtelière en 2020 de "respectivement -53%, -61% et -64%", détaille-t-il. La France (-43%, soit 13 milliards de moins) et l'Allemagne (-44%), elles, ont "su profiter de la période estivale pour limiter les pertes".

Alors que la situation sanitaire est "restée complexe au premier trimestre", le second semestre devrait voir un rebond de l'activité hôtelière en Europe, estime Euler Hermès, "en fonction de l'avancée des campagnes nationales de vaccination", gage d'assouplissement des restrictions sanitaires.

Selon l'étude, le chiffre d'affaires du secteur hôtelier européen devrait rebondir de +28% en 2021, dont +23% en France et +18% en Allemagne. Malgré ce rebond, l'activité devrait rester inférieure de 29% à son niveau de 2019 en France, dont la campagne de vaccination est à la traîne, dit l'étude.

La demande domestique -les séjours des Français dans l'Hexagone- devrait toutefois soutenir le secteur, comme à l'été 2020, tandis que des régions très dépendantes du tourisme international comme l'Ile-de-France, "ne devraient pas connaître d'amélioration significative avant la fin de l'année".

En Allemagne, l'activité devrait rester en-deçà de ses niveaux de 2019 de plus d'un tiers (-34%). Si le pays "fait la course en tête" en matière de vaccinations, en Europe continentale et devrait lui aussi bénéficier de la consommation de ses concitoyens, il a encore connu de "sévères restrictions" au premier trimestre, qui ne seront allégées que très progressivement.

Grâce à son rythme rapide de vaccinations, le Royaume-uni devrait pouvoir rouvrir ses hôtels le 17 mai, mais cela ne compensera que "partiellement un terrible premier trimestre" et le secteur devrait afficher une activité en recul de 38% cette année, comparé à 2019.

Quant à l'Italie elle pourrait enregistrer un fort rebond (+40% par rapport à 2020) d'activité en 2021 mais celle-ci resterait toutefois en recul de 45% comparé à 2019. L'Espagne verrait son activité hôtelière rebondir de +30% cette année, mais celle-ci serait encore amputée de 54%, toujours rapportée à 2019.

