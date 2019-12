Hôtel de luxe, brasserie, coworking... ces églises ont un incroyable destin

À Nantes, la chapelle Notre-Dame-des-Anges semble avoir traversé les siècles sans frémir. Seuls quelques vitraux remplacés par des ouvertures plus modernes laissent deviner la profonde mutation subie par l'édifice religieux devenu hôtel de luxe au tournant des années 2010.À l'intérieur, les pierres grises de la façade laissent la place à un sol à la blancheur immaculée. Un cube aux parois métalliques lévite sur toute la hauteur de la nef. Des œuvres de l'artiste chinois Huang Yan dominent le comptoir de la réception qui fait face à un piano à queue noir laqué et des fauteuils design colorés.« Ce lieu a été un vrai coup de cœur », raconte Christophe Naudin, le directeur du S?z? Hôtel. L'hôtel de luxe a changé de main il y a quelques mois, racheté par le groupe hôtelier Beautiful Life Hotels. « Le lieu est non seulement totalement original mais il est également situé à la limite de l'hyper-centre, juste à côté de la gare et du jardin des plantes », souligne le directeur de l'hôtel quatre étoiles. La chapelle appartenait auparavant aux Filles de la Sagesse./Sébastien Salom-Gomis Il y a 15 ans, la congrégation religieuse des Filles de la Sagesse a vendu leur grand parc et leur chapelle à un promoteur immobilier. Désacralisé, l'édifice religieux, qui n'était plus ouvert au public, a ensuite été revendu à un particulier qui en a fait cet hôtel de luxe. Les 630m2 et les 15m de hauteur sous voûte ont été pleinement investis. « L'église n'a pas été transformée, c'était impossible, parce qu'elle est répertoriée par les Bâtiments de France. Il a fallu recréer une structure à l'intérieur même de l'enveloppe existante et créer des planchers intermédiaires », raconte Philippe Vallecillo de l'agence d'architecture PVA qui s'est chargée des travaux.140 à 400 euros la nuitAprès 14 mois de chantier, une vingtaine de chambres, une suite, un spa et des salles de réunion ...