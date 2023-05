Hot Take !

Passé d'un Real à une autre l'été dernier, Take Kubo a rappelé son nom à tout le Madridismo ce mardi soir en marquant le premier but de la victoire de la Real Sociedad face aux Merengues. Une saison seulement après son arrivée à San Sebastian, le Japonais continue sa progression, loin de la pression écrasante du Bernabéu.

Se retenir puis exploser. Face au Real Madrid ce mardi, le club où il a officiellement passé trois saisons, Take Kubo a marqué, avec la Real Sociedad. Et s’il avait d’abord décidé de ne pas fêter un but qui offrait provisoirement une victoire 1-0 aux Txuri-urdin face au 2 e de Liga (score final 2-0), il finira sa célébration sur les genoux, rattrapé par l’émotion. L’ancien de la Casa Blanca est même devenu le premier joueur japonais à marquer un but contre les Merengues en Liga. Un symbole fort pour celui qui, formé à la Masia, vit la meilleure saison de sa vie à la Reale Arena.

L’audacieux txuri-urdin

Dernière roue du carrosse dans la capitale, le numéro 14 de la Real Sociedad n’avait d’ailleurs jamais enfilé le maillot blanc malgré trois années passées au club. Son retour en Espagne, après avoir été contraint de rentrer au Japon suite aux sanctions de la FIFA contre le Barça pour non-respect des transferts de mineurs, il l’a passé à sillonner la péninsule : Majorque, puis Villarreal, Getafe et un nouveau passage à Majorque. Avant de quitter définitivement le giron madrilène pour rejoindre la Real Sociedad contre 6,5 millions d’euros. Un chèque sec, sans option de rachat ni clause étrange permettant de le rapatrier pour pas cher. Engagé pour de bon sur un projet au long terme, il découvre à 21 ans un environnement plus sain, où il est titulaire tous les week-ends et joue même quelques matchs de Coupe d’Europe. Placé en électron libre dans le duo d’attaquants d’un 4-3-1-2 réglé à la perfection, il est l’homme chargé de créer la différence, de faire parler son « audace » dans le dernier tiers, terme qui lui est très cher et qu’il évoque souvent pour analyser les performances de l’équipe. Un rôle dans lequel il est vite devenu essentiel, surtout lorsque David Silva manquait à l’appel. En Liga cette saison, il a démarré à 24 reprises sur 31 rencontres, pour ce qui reste aujourd’hui, le meilleur bilan de sa carrière : 8 buts et 5 passes décisives.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com