Hossam et Ibrahim : qui se ressemble s’Hassan

Hossam sur le banc comme entraîneur, Ibrahim comme team manager : les jumeaux Hassan, sulfureux et imprévisibles, guident l’Égypte dans cette Coupe du monde 2026. Pour l’instant avec succès.

Place Mustafa-Mahmoud, Le Caire, février 2011. Pendant que la place Tahrir réclame la chute de Moubarak, Hossam et Ibrahim Hassan prennent la tête d’une contre-manifestation pro-régime à Mohandiseen. La révolution finit par triompher, et les jumeaux tentent alors de retourner leur veste. Personne n’est dupe, mais le foot égyptien, lui, finit toujours par pardonner. Treize ans plus tard, ces mêmes jumeaux dirigent la sélection nationale au Mondial 2026. Hossam sur le banc, Ibrahim comme team manager.

Inséparables, comme ils l’ont toujours été : Hossam a posé son frère comme condition à chaque recrutement de sa carrière. On les distingue plus facilement depuis peu, Ibrahim ayant opté pour une greffe de cheveux. Avant ça, seuls les fans les plus aguerris s’y retrouvaient. Car contrairement aux idées reçues, Ibrahim n’est pas le simple faire-valoir de son frère : joueur complet, on le créditait souvent d’un bagage technique au moins équivalent. Sauf qu’en 1998, il manque la CAN victorieuse, viré de la sélection après un geste obscène envers le public marocain et une bagarre générale au Liban. Le ton est donné, et on aurait pu s’en douter : les Hassan n’ont jamais vraiment su faire autrement.…

Par Ayoub Qarmiche pour SOFOOT.com