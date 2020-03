Qui se souvient de Lucien-Victor Guirand de Scévola ? Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, cet artiste, né à Sète le 14 novembre 1871 et mort à Paris le 29 mars 1950, était un peintre reconnu. Mais son nom a progressivement été oublié. Entre 1914 et 1918, cet homme a pourtant été un héros. Comment ? Tout simplement en créant, avec ses camarades Eugène Corbin et Louis de Sevolla, la première unité de « camouflage » des armées françaises.

Cette section, directement rattachée au grand quartier général puis, à partir d'octobre 1916, au 1er régiment du génie, a permis à des milliers de soldats d'échapper à une mort certaine en se dissimulant aux regards ennemis. Pour le dernier épisode de ce podcast dédié à l'histoire militaire, Le Point vous raconte la genèse de ces ateliers d'artistes en uniforme... où ont travaillé de grands talents, tels Jean-Louis Forain, Auguste Herbin ou encore André Dunoyer de Segonzac.

Écoutez nos épisodes précédents :

Pourquoi la défaite de Sedan ?

Les arbres blessés des Vosges

De quoi Marignan est-il le nom ?

Ce qu'a vraiment dit Cambronne à la bataille de Waterloo

Poitiers, 732... bataille floue

Le dromadaire de Napoléon

Le lac empoisonné d'Avrillé

La bataille...

... Lire la suite sur LePoint.fr