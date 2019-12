Horlogerie : le métal mène le bal

Résistante, polyvalente et élégante, la montre tout acier, du boîtier au bracelet, n'a jamais eu autant de succès !

L'année 2020 sera acier ou ne sera pas. L'engouement pour le métal est si fort que cette tendance éclipse la plupart des autres. Les lancements de montres se multiplient et bien des marques qui étaient absentes du créneau ont ou vont à court terme présenter une collection en ce sens. Chopard avec son Alpine Eagle est un nouveau venu. Patek Philippe et sa Nautilus, introuvable et exorbitante sur le marché parallèle, en est un pilier. Quasiment toutes les gammes de Rolex, pour homme, femme, de petite, moyenne et grande taille, en sont le leader. Même une marque conservatrice et habillée comme l'allemand A. Lange & Söhne y va de sa partie avec le lancement de son Odysseus.

Car hors de ce segment de marché, point de salut. Porté par la vague de l'« athleisure » et du « casual », de la recherche de prix plus bas et d'un appétit mondial pour des montres durables et peu fragiles, l'acier a le vent en poupe. Il est hypoallergénique, pesant mais pas trop, gris et donc capable de discrétion, par nature mixte et confortable au toucher. La montre à boîte et bracelet coordonnés a aussi le mérite d'être polyvalente, portable sous toutes les températures et en toutes saisons, et aussi solide que le matériau qui la définit.

Ce grand classique arrive aussi à faire cohabiter un éventail de styles et de tarifs. Dans le petit monde de la montre de qualité, cela débute à moins de 500 euros avec la nouvelle collection Gentleman de Tissot et atteint des sommets. En effet, les mouvements les plus complexes et précieux émanant des marques les plus prestigieuses sont susceptibles d'être véhiculés par des montres en métal... non précieux, une contradiction apparente qui n'en est plus une depuis le milieu des années 2000. C'est ainsi que la Vacheron Constantin Overseas Tourbillon dépasse les six chiffres.

