Hôpitaux: Véran reverse 260 millions d'euros "non consommés" en 2019

Les hôpitaux publics et les cliniques privées vont récupérer 260 millions d'euros correspondant aux crédits "non consommés" l'an dernier, a indiqué mardi soir le ministère de la Santé.

Chose votée, chose due: malgré "une évolution de l'activité hospitalière plus faible que prévue et (des) dépenses hospitalières de médicament plus basses qu'anticipées" en 2019, "les crédits non consommés seront reversés aux établissements pour un montant total de 260 millions d'euros", précise le ministère dans un communiqué.

Cette somme s'ajoute aux 415 millions d'euros mis en réserve début 2019 et "dégelés" en décembre.

Le ministère annonce en outre qu'il va "accélérer le calendrier du versement des dotations pour 2020": 3,5 milliards d'euros, soit "une partie des crédits" votés, seront "versés dès avril, et non pas fin mai comme c'est habituellement le cas".

Ces annonces interviennent alors que la France se prépare à une nouvelle intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus et que l'hôpital public traverse, depuis près d'un an, une crise sociale sans précédent, due à un manque chronique d'effectifs et de moyens.