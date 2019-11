Hôpitaux : silence, on coule !

Editorial. Dans une tribune au « Monde », 70 des 77 directeurs médicaux des départements médico-universitaires de l'AP-HP dénoncent un « système » qui « s'écroule ». Pour endiguer cette crise, le gouvernement doit annoncer un effort conséquent.

Editorial du « Monde ». Le navire hôpital est en train de couler et l'amiral aux commandes semble être aux abonnés absents. Jeudi 14 novembre, pour la première fois depuis une dizaine d'années, la Conférence des doyens de facultés de médecine, des syndicats de médecins, des personnels paramédicaux, des internes, des étudiants en médecine sont appelés à se mobiliser pour « sauver l'hôpital public ». Ce rassemblement quasi inédit montre à quel point la situation est critique.

« Ce système s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité des soins », écrivent dans une tribune que nous publions 70 des 77 directeurs médicaux des départements médico-universitaires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

L'hôpital craque de partout - et il ne s'agit plus seulement des urgences, ou de la grève, qui a débuté en mars et touche aujourd'hui plus de 260 services sur 478 dans le public - et c'est son fonctionnement qui est gravement en péril. Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, souligne que cette crise est notamment due à « des difficultés à recruter et à faire tourner les services ».

« Sous-financement organisé »

Selon la Fédération hospitalière de France, qui met en cause « le sous-financement organisé de l'hôpital », cette incapacité à répondre aux besoins de personnel concerne 97 % des établissements de soins publics. Les signes de ce malaise s'accumulent. A Mulhouse, les urgences risquent de fermer, faute de médecins. A Tourcoing, la maternité est amenée à suspendre les accouchements. Sur les 39 établissements franciliens de l'AP-HP, plus de 900 lits sur 20 000 sont fermés.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr