Hôpitaux : Olivier Véran annonce 2,5 milliards supplémentaires

Le ministre de la Santé a annoncé mardi devant l'Assemblée nationale une nouvelle rallonge pour les établissements de santé pour faire face à la deuxième vague de Covid-19.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 15 octobre 2020 à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Nous faisons désormais face à une seconde vague qui touche l'ensemble de notre territoire", a lancé mardi 20 octobre le ministre de la Santé Olivier Véran devant l'Assemblée nationale, alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a passé la barre des 2.000 , une première depuis le déconfinement.

"Son impact financier est difficile à estimer mais il ne sera pas soutenable dans le cadre de l'Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance maladie) à son niveau actuel", a-t-il précisé au coup d'envoi des débats sur le projet de budget de la Sécu. Pour tenir le coup, le ministre a ainsi annoncé une enveloppe supplémentaire de 2,5 milliards d'euros pour les établissements de santé.

"Par amendement, nous allons introduire une provision prudentielle de 2 milliards d'euros supplémentaires, qui va être ajoutée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, afin de nous assurer que les établissements de santé pourront couvrir les surcoûts et les pertes de recettes subies dans les prochains semaines", a-t-il indiqué. Il a ensuite précisé que cette enveloppe de "2,5 milliards", s'ajoutant à la hausse de 10 milliards de l'Ondam déjà prévue en 2020, "sera déléguée en plusieurs temps et sera placée sous la responsabilité des Agences régionales de santé qui l'alloueront au plus près de la situation des établissements".

"Nous assumons cet effort considérable de la Nation"

Elle comprendra 50 millions d'euros "pour ouvrir 4.000 lits à la demande dès 2020 dans nos hôpitaux ". Et également le financement des annonces jeudi dernier du Premier ministre en faveur des personnels, avec un avancement à décembre des hausses de salaires des personnels et une "survalorisation des heures supplémentaires" durant la crise sanitaire.

"Je vous annonce que nous allons en dépenser 500 millions d'euros dès 2021 pour permettre aux hôpitaux d'acheter du matériel du quotidien et ainsi améliorer les conditions de travail des soignant", a par ailleurs précisé le ministre dans un entretien aux Echos publié mardi 20 octobre.

Une telle rallonge risque de "laisser filer un peu plus le déficit de la Sécurité sociale", souligne le quotidien. "Ce n'est pas en temps de guerre qu'on désarme les armées" , leur rétorque le ministre. "Oui, ces nouveaux crédits vont dégrader le déficit, qui atteindra environ 46,6 milliards d'euros cette année et 28 milliards en 2021. Nous assumons cet effort considérable de la Nation , qui permet de renforcer les filières de soins en ville, à l'hôpital, dans les Ehpad. C'est nécessaire !", martèle-t-il.