Hôpital: les blouses blanches dans la rue, Macron promet des "décisions fortes"

Des manifestants défilent pour la défense de l'hôpital public le 14 novembre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les personnels des hôpitaux ont manifesté jeudi par milliers un peu partout en France pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs, une "alarme" à laquelle Emmanuel Macron a promis de répondre par des "décisions fortes" la semaine prochaine.

"Nous devons (...) assumer d'investir plus fortement que nous avions envisagé de le faire", a affirmé le chef de l'État, assurant avoir "entendu la colère et l'indignation" du personnel soignant, lors d'un déplacement à Epernay (Marne).

Un plan "conséquent" et des "décisions fortes" seront annoncés mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe, qui en détaillera "le montant, l'ampleur, les modalités techniques et le calendrier", a précisé le président de la République au moment où des milliers de médecins, aides-soignants, infirmiers, doyens et étudiants défilaient en France.

Les lits d'hôpital en France et dans l'UE ( AFP / )

Cet appel à une "grande manifestation", lancé par le nouveau collectif Inter-Hôpitaux, avait fait le plein de soutiens. A commencer par le collectif Inter-Urgences, à l'origine d'un mouvement social inédit, débuté en mars à Paris et qui s'est étendu à tout le pays, avec encore 268 établissements touchés en début de semaine.

Augmentation des salaires, hausse des effectifs, réouverture des lits supprimés... Les revendications n'ont pas changé, visibles jeudi sur des pancartes comme "Sauvons notre hôpital, donnez-nous les moyens", "Soignant épuisé, patient en danger", "Je fais pas d'argent je soigne les gens"...

Ils étaient 10.000 à Paris, selon les organisateurs, mais aussi plusieurs centaines à Lyon, 300 à Toulouse ou Bordeaux, 220 à Lille, une centaine à Marseille, 150 à Besançon, d'après des journalistes de l'AFP.

"On fait tout le temps des heures supplémentaires, tout le monde est épuisé, il y a beaucoup d'arrêts maladie", a affirmé Laurence Crest, 56 ans, aide-soignante à l'hôpital de Rangueil (Toulouse).

"On veut un service public de qualité, il est en train de se dégrader à vitesse grand V", a de son côté relevé Nathalie Sabot, infirmière de 39 ans au Samu de Lyon.

Des manifestants défilent pour la défense de l'hôpital public le 14 novembre 2019 à Bordeaux ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Dans le cortège parisien, Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, s'est dit "convaincu que le gouvernement ne donnera(it) pas les moyens". "Quand c'est Bercy qui décide, en général la bourse est très petite".

La commission des Affaires sociales du Sénat a reçu une délégation, a indiqué en séance son président, Alain Milon (LR). "Maintenant nous ne sommes plus dans le mouvement des +gilets jaunes+, mais dans le mouvement des blouses blanches, et celui là est particulièrement dangereux pour notre pays".

Une assemblée générale est prévue dans la soirée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour décider de rejoindre, ou pas, la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites.

- "Des arbitrages difficiles" -

Où les infirmiers sont-ils le mieux payé ? ( AFP / )

Les étudiants en médecine, avec la bénédiction des doyens, ont décrété une "journée sans activités dans toutes les facultés".

Les internes sont pour leur part consultés par leur intersyndicale (Isni) sur une possible grève "totale et illimitée à partir du mardi 10 décembre".

L'inquiétude est remontée jusqu'aux pontes des commissions médicales d'établissements (CME), qui évoquent un "état d'urgence républicaine".

Agnès Buzyn avait promis fin octobre un "plan de soutien" devant mettre l'accent sur "un meilleur investissement courant" et "la revalorisation des salaires, notamment en début de carrière".

Services d'urgences en grève ( AFP / )

Mais la ministre de la Santé a déjà échoué par deux fois à sortir de ce conflit: ni la prime mensuelle de 100 euros versée depuis juillet, ni le plan de "refondation" annoncé en septembre n'ont suffi à apaiser les tensions.

En plein examen du budget 2020 de la Sécu au Sénat, les débats se polarisent sur la hausse des dépenses de santé, pour l'heure limitée à 2,1% à l'hôpital, quand les grévistes réclament le double.

"Des discussions sont en cours" sur le sujet, mais "elles nécessitent des arbitrages difficiles", a reconnu Mme Buzyn.

Le ministère de l'Economie a lui déjà fait savoir qu'une reprise, même partielle, de la dette colossale des hôpitaux publics (30 milliards d'euros) n'était "pas une option envisagée".

Et si Bruno Le Maire a reconnu qu'il fallait "répondre" à la "souffrance" des personnels, il a prévenu que "si l'on dépens(ait) de l'argent pour l'hôpital", il faudrait "trouv(er) des économies en face".

