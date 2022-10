Hôpital: le tour de vis sur l'intérim médical "va poser des problèmes", prédit Braun

Suspendue depuis près d'un an, la loi plafonnant les salaires des médecins intérimaires à l'hôpital sera "appliquée au printemps", ce qui "va créer des problèmes", a affirmé mercredi le ministre de la Santé François Braun.

Inscrites dans une première loi depuis 2016, renforcées par une seconde l'an dernier, mais toujours pas respectées sur le terrain, "les mesures de limitations financières seront appliquées au printemps" 2023, a déclaré M. Braun lors d'une audition devant la commission des Affaires sociales du Sénat.

D'ici quelques mois, les hôpitaux ne pourront donc plus payer un praticien plus de 1.170 euros brut pour une garde de 24 heures, sous peine de poursuites judiciaires. Une mesure qui devait entrer en vigueur fin octobre 2021, mais que le gouvernement avait reporté sine die en pleine épidémie de Covid-19.

Mais sa mise en oeuvre "va créer des problèmes, c'est évident", a pronostiqué le ministre, prédisant que "les intérimaires vont se mettre en grève ou refuser de travailler, on le sait parfaitement, ça va durer un mois".

D'où cette annonce précoce, afin de "donner le temps aux établissements de s'organiser" et de "collaborer entre eux pour anticiper" cette période de tension à venir.

"Mais nous devons agir maintenant, il n'est plus possible d'attendre, sinon on va faire s'effondrer l'ensemble de notre système de santé", a-t-il ajouté, fustigeant "l'intérim cannibale qui fait monter les prix".

"Je ne peux pas accepter qu'un médecin gagne en une nuit deux fois ce que gagne une infirmière en un mois", a-t-il insisté, "c'est inadmissible d'un point de vue éthique".