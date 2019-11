Hôpital, baisse des impôts, minima sociaux... le casse-tête budgétaire du gouvernement

Combien le gouvernement est-il prêt à mettre sur la table pour calmer la colère à l'hôpital public ? En juin, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a fait un premier chèque de 70 millions pour apaiser les urgences. Sans succès. En septembre, rebelote, elle dégaine 750 millions d'euros sur quatre ans. Deux mois plus tard, l'hôpital est dans la rue, plus remonté que jamais. Quelle marge l'exécutif a-t-il pour améliorer le sort des hôpitaux dont la moitié finit chaque année en déficit ? Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi un futur « Plan renforcé pour l'hôpital », qui devrait « redonner des marges financières » pour investir, embaucher et revaloriser les carrières hospitalières.Problème, les caisses sont vides. Bruno Le Marie, ministre de l'Économie, a d'ailleurs prévenu : « Si l'on dépensait de l'argent pour l'hôpital », il faudrait « trouver des économies en face ». Où ? Combien ? Le gouvernement n'a plus le droit à l'erreur. D'autant que les personnels de santé menacent de se joindre à la grève du 5 décembre... Or, les besoins sont immenses. Plusieurs organisations réclament « un choc » à 5 milliards d'euros par an. La Fédération hospitalière de France (FHF), elle, réclame 240 millions d'euros de plus dès 2020 pour que les hôpitaux soufflent, plus 1 milliard par an pour réinvestir. À côté, les collectifs tels Inter Urgences exigent 300 euros de plus par mois pour les paramédicaux. Une revalorisation qui coûterait pas moins de 3 milliards chaque année...«Distribuer davantage d'argent ne résoudra rien»Des pistes existent. Le Sénat, a ainsi proposé ce jeudi de taxer une nouvelle fois les complémentaires santé, au risque d'entraîner une hausse des cotisations. À Bercy, l'idée de reprendre les 30 milliards de dettes des hôpitaux n'est « pas sur la table ». En revanche, l'Etat pourrait éventuellement se porter garant et renégocier l'ensemble des taux des ...