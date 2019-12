Hopiho : "Samuel Eto'o refuse d'être cet Africain qui se contente de peu"

Pascal-Olivier Ouandji a 37 ans et vit actuellement à Ottawa, où il travaille pour le gouvernement fédéral du Canada. Mais avant ça, il est né au Cameroun, a grandi au Kenya, a été apprenti footballeur à Rodez, a suivi des études de journalisme, s'est lancé dans une carrière musicale sous le pseudo de Hopiho, mais surtout a été l'interprète puis un proche de Samuel Eto'o. Il raconte sa relation si spéciale avec la légende indomptable.

Vidéo

Selon moi, Samuel Eto'o aurait dû avoir le Ballon d'or en 2006. On l'a donné à Fabio Cannavaro, malheureusement, mais Eto'o avait gagné la Ligue des champions, il avait été l'homme du match sur la finale, il avait été le meilleur buteur du championnat espagnol... Les gens disent qu'il n'a pas disputé la Coupe du monde cette année-là et qu'il s'est blessé en septembre, mais le Ballon d'or est un trophée individuel. Même Zidane avait dit qu'il ne comprenait pas comment Samuel Eto'o s'était retrouvé derrière lui (). Mais la chansonétait aussi une manière de faire la promotion d'un livre que je lui ai consacré. Il y a un peu plus d'un an, je me disais que les journalistes m'appelleraient pour la chanson et que ça me permettrait de parler du livre.Si on parle autant de Samuel Eto'o, encore aujourd'hui,