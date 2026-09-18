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« Hooligans » : quand Hollywood racontait la rivalité entre West Ham et Millwall
information fournie par So Foot 18/09/2026 à 22:47
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« Hooligans » : quand Hollywood racontait la rivalité entre West Ham et Millwall

« Hooligans » : quand Hollywood racontait la rivalité entre West Ham et Millwall

Il y a 21 ans sortait dans les salles Green Street Hooligans , un film mettant en scène la rivalité entre des firms de West Ham et de Millwall. Alors que les deux clubs croisent le fer ce samedi en Championship, retour sur un film qui a contribué à faire connaître au grand public une certaine vision du hooliganisme.

« Si je te vois au Den samedi prochain, je te taillade ta putain de gueule, connard. » Non, cette douce poésie n’est pas signée Baudelaire ou Maupassant. Elle est l’œuvre d’un supporter de Millwall ayant croisé et filmé Tomáš Souček à l’entrée d’une laverie de l’est de Londres ce lundi. Blessé depuis le début de saison, le Tchèque ne sera pas sur la pelouse ce samedi pour une rencontre que certains attendent depuis 14 ans : le Dockers Derby entre Millwall et West Ham. Éloignés par les divisions depuis 2012, les deux frères ennemis du football londonien se retrouvent en Championship et actent le retour de la rivalité la plus féroce d’Albion. Un derby rendu légendaire par plus de 100 années d’histoire, de haine et de violence… mais également popularisé à travers le monde par Hollywood.

En 2005 sortait dans les salles Hooligans ( Green Street Hooligans , en VO), œuvre de la réalisatrice palestino-germano-américaine Lexi Alexander. Ce long-métrage au budget modeste raconte l’histoire de Matt Buckner (joué par Elijah Wood, aka Frodon Sacquet), un étudiant en journalisme américain injustement viré de Harvard. Parti rejoindre sa sœur à Londres, le jeune homme se lie d’amitié avec le frère de son beau-frère, Pete Dunham, et intègre le Green Street Elite, un groupe de hooligans de West Ham qui entretient un sacré contentieux avec une firm de Millwall. Scènes de baston, bande-son du tonnerre : malgré de nombreuses critiques, Hooligans est devenu culte avec le temps. Vingt et un ans plus tard, quel héritage le film a-t-il laissé dans la culture foot ?…

Par François Linden pour SOFOOT.com

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