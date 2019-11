Honor lance son 9X, son dernier smartphone sous Android ?

Difficile de faire abstraction du contexte quand un fabricant chinois s'apprête à commercialiser hors de ses frontières un nouveau smartphone sous Android.Victime par ricochet des sanctions qui pèsent sur son grand frère Huawei depuis mai dernier, la marque pour les jeunes Honor a présenté ce mercredi son 9X, un smartphone de milieu de gamme et son 8e téléphone lancé cette année.Ce terminal sous Android 9 pourrait bien être le dernier modèle à faire tourner les services de Google (YouTube, Gmail...) si l'administration américaine contraint toujours le géant californien à ne plus vendre ses technologies.La date est cochée sur le calendrier des fans de Huawei/Honor et des acheteurs potentiels qui hésitent : le 19 novembre prochain.Navigation à vueLe Département (ministère) américain du Commerce annoncera s'il continue à accorder des autorisations d'exportations de technologies US vers les entités chinoises, après avoir prolongé en août de trois mois la période d'exemption.Les Etats-Unis ont reçu 260 demandes de licences technologiques a précisé le Secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross dans une interview à Bloomberg. « La chose la plus sûre à faire pour les entreprises qui nous ont demandé des licences est de prévoir un rejet, même si nous allons évidemment en approuver quelques-unes » a-t-il prévenu.Nombre d'entre elles concernent sans doute le logiciel Android, dont les ventes à l'export ne compromettent pas la sécurité nationale selon les critères de l'administration Trump.Huawei pourrait bien récupérer l'usage de la licence pour installer le système d'exploitation Android 10 sur ses Mate 30 et Mate 30 Pro et ses futurs modèles.En attendant la décision couperet, Honor peut sortir ce 9X pour laquelle la marque s'est déjà acquittée du prix de la licence Android 9 Pie (EMUI) et des mises à jour de sécurité.Un air de déjà-vuVoilà pour la partie logicielle, la fiche technique du 9X ...