Hongkong : un élu pro Pékin blessé au couteau en pleine rue

Au cinquième mois de la crise politique qui ébranle Hongkong, les actes de violences se multiplient dans l'ex-colonie britannique. Mercredi matin, un député local pro Pékin a été blessé au couteau en pleine rue, alors qu'il menait sa campagne électorale dans sa circonscription de Tuen Mun, près de la frontière chinoise.Une vidéo mise en ligne montre un jeune homme aborder planter le responsable politique, Junius Ho, puis lui offrir des fleurs et lui demander de poser pour une photo. Tout en continuant à lui parler, l'individu sort un couteau de son sac et le frappe violemment à la poitrine.Bien que blessé, le député a rapidement maîtrisé son agresseur avec l'aide de ses collaborateurs, alors que l'individu criait en cantonais : « Junius Ho, tu es une ordure ! ». Video: A video shows that a man in blue stabbed #HK legislator Junius Ho in the chest. pic.twitter.com/OA04VUd4n5-- Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2019 Selon la police, trois personnes, dont l'agresseur, ont été blessées au cours de cette attaque. Junius Ho, 57 ans, était conscient au moment où il a été transporté à l'hôpital en ambulance. Après cette attaque au couteau, son bureau a été saccagé ainsi que les tombes de ses parents, qui avaient déjà été vandalisées en juillet dernier.Une personnalité politique détestée des manifestantsAvec la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam et le chef de la police Stephen Lo, cet avocat et député est une des personnalités de l'establishment les plus détestées des manifestants antigouvernementaux.Il avait été filmé en juillet serrant les mains d'un groupe d'hommes qui avaient tabassé des manifestants antigouvernementaux à coups de battes et de bâtons à la station de métro Yuen Long. Quarante personnes avaient été hospitalisées. Les agresseurs étaient soupçonnés d'appartenir aux triades, les mafias hongkongaises.Hongkong, territoire autonome du sud de la Chine, est ...