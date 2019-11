Hongkong soutenu par le Sénat américain face au pouvoir chinois

Une prise de position politique doublée d'une menace. Le Sénat américain a adopté mardi, à l'unanimité, un texte soutenant les « droits de l'Homme et la démocratie » à Hongkong. Il a également menacé de suspendre le statut économique spécial accordé par les Etats-Unis à l'ancienne colonie britannique.Les sénateurs ont également approuvé une mesure qui interdirait la vente à la police hongkongaise de gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et autres équipements destinés à réprimer les manifestations en cours.Hongkong est lié à Washington, la capitale américaine, par un statut économique spécial qui permet au territoire d'être exonéré des restrictions s'appliquant à la Chine continentale. Le texte conditionnerait le maintien de ce statut spécial à la validation annuelle par le département d'Etat, l'équivalent américain du ministère des Affaires étrangères, d'une situation jugée convenable en matière de respect des droits de la part des autorités hongkongaises.La colère de la ChineLe sénateur républicain Marco Rubio y voit un « message clair » envoyé « aux Hongkongais qui luttent pour les libertés auxquelles ils sont attachés de longue date : nous vous entendons, nous restons à vos côtés, et nous ne resterons pas sans réagir pendant que Pékin (la capitale chinoise) sape votre autonomie ». Le démocrate Bob Menendez souligne que « ce texte établit clairement que les Etats-Unis défendront fermement et sans ambiguïté les aspirations légitimes du peuple de Hongkong ».Pékin a réagi avec colère. Elle a prévenu qu'elle prendra des mesures de représailles si le texte est adopté définitivement. L'objectif des Etats-Unis n'est autre que « de soutenir les extrémistes et les éléments antichinois violents qui tentent de semer le chaos à Hongkong [...] afin d'accomplir leur sinistre dessein d'entraver le développement de la Chine en profitant de la question de Hongkong », a ...