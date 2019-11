Hongkong quasi paralysé par le mouvement de protestation

Après des heurts dans les universités, les actions se radicalisent et les fronts se multiplient face à une police qui durcit son mode opératoire

Les conflits entre les protestataires et la police à Hongkong se sont déplacés, dans la nuit de mardi à mercredi, dans les grandes universités de la ville, fers de lance du mouvement et, semble-il, nouvelles cibles des forces de l'ordre. Des heurts violents ont eu lieu sur le campus de la prestigieuse université chinoise de Hongkong, dans les collines des nouveaux territoires de Sha Tin, transformé, pendant de longues heures, en un violent champ de bataille, mardi soir.

Quelques centaines d'étudiants avaient d'abord tenté de s'opposer à l'entrée, illégale selon eux, des policiers sur le campus. La police, elle, cherchait à reprendre le contrôle d'un pont d'accès à l'université depuis lequel les manifestants jetaient toutes sortes de meubles et de débris sur l'autoroute et la voie ferrée de la ligne Est qui rejoint la Chine.

En interrompant ces deux axes majeurs qui passent en dessous de cette passerelle, le but des manifestants était de bloquer l'accès aux cours et l'activité générale de la ville, à quoi le mouvement avait appelé mardi. Malgré des négociations entre les autorités de l'université et la direction de la police, ni les forces de l'ordre se trouvant sur le terrain, ni les manifestants ne se sont retirés.

« C'est un drame »

Une offensive particulièrement virulente a eu lieu pendant près d'une demi-heure, la police tirant en profusion balles en caoutchouc et gaz lacrymogènes. Plus de mille cartouches de gaz lacrymogènes ont été ramassées par les étudiants mercredi. La grande salle de gym attenante à la piste d'athlétisme a été transformée en hôpital de campagne pour accueillir de nombreux blessés. « C'est un drame. Les deux parties campent à présent sur leurs positions les plus extrêmes », déclarait, mercredi, au Monde le professeur Choy Ivan Chi-keung, du département gouvernement et administration publique de l'université chinoise.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr