Hongkong : le décès d'un étudiant relance la détermination des manifestants

C'est dans une atmosphère tendue que plusieurs milliers de militants pro-démocratie se sont rassemblés ce vendredi soir en plusieurs points de Hongkong pour rendre hommage à un étudiant décédé, victime selon eux de violences policières. Alex Chow, tombé le week-end dernier d'un parking à étages lors d'affrontements entre la police et les manifestants, a succombé à ses blessures ce vendredi. Il est le premier étudiant décédé depuis le début il y a cinq mois des manifestations dans l'ex-colonie britannique, alors que les actes de violences se multiplient. LIRE AUSSI > Hongkong : un élu pro Pékin blessé au couteau en pleine rue Les circonstances de sa chute demeurent obscures mais pour les manifestants, ce décès est le résultat de violences policières. À l'endroit où l'étudiant est tombé, des milliers de personnes ont fait la queue pour déposer des fleurs, allumer des bougies et écrire des messages de condoléances. « Un combattant de la liberté »« Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un combattant de la liberté à Hong Kong », a déclaré sur Twitter Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie. Joshua Wong, un des leaders de #HongKongProtest à #HongKong , exhorte les gens à porter du noir pour faire le deuil de Chow Tsz-lok, l'étudiant mort aprés une manifestation V @business pic.twitter.com/IgznLRIkPS-- AsieNews (@AsiaNews_FR) November 8, 2019 « Les Hongkongais ne font pas confiance à la police pour nous dire la vérité. » Plusieurs policiers ont été entourés par des manifestants dans le quartier de Yau Ma Tei. Dépassé par le nombre des contestataires, l'un d'entre eux a recouru à un tir d'avertissement.Différents forums en ligne coordonnant le mouvement de protestation sans véritable leader avaient invité non seulement les manifestants mais toute la population à venir avec des bougies participer à ces veillées.Inconscient dans une flaque de sangCet étudiant en ...