Hongkong : de nouveaux heurts le jour de Noël

Des heurts sporadiques ont éclaté mercredi entre militants pro-démocratie et policiers antiémeute à Hongkong, au lendemain de violents affrontements condamnés par le pouvoir pro-chinois qui a accusé les « émeutiers irresponsables et égoïstes » d'avoir gâché les festivités de Noël.« De tels actes illégaux ont non seulement gâché l'ambiance festive, mais ont également porté préjudice au commerce local », a fustigé mercredi sur son compte Facebook la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam.À Mong Kok, un quartier prisé pour faire du shopping et théâtre de fréquents affrontements au cours des six derniers mois, la police a fait usage massivement de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui prenait à partie les policiers.De nombreuses interpellationsDu gaz au poivre a également été utilisé dans au moins deux « malls » (centres commerciaux) lors de heurts entre la police et les manifestants. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, certains par des policiers en civil qui s'étaient mêlés à la foule, selon des images diffusées en direct par les télévisions locales. Du gaz au poivre a été utilisé par les forces de l'ordre. /REUTERS-Tyrone Siu. « Le gouvernement pense pouvoir réduire au silence la population par des arrestations et des menaces, mais les Hongkongais ont montré à quel point ils étaient courageux et endurants ces derniers mois », a déclaré Roger Mak. Ce dernier, qui travaille dans la sécurité informatique, figurait parmi la centaine de personnes qui se sont rassemblées dans un café qui organisait un banquet de Noël gratuit mercredi soir en soutien au mouvement.Une résistance qui ne faiblit pas« Le gouvernement pense pouvoir faire taire la population par des arrestations et des menaces, mais les Hongkongais ont prouvé notre courage et notre résistance au cours de ces mois », a déclaré Roger Mak.Les heurts de mercredi ont toutefois été moins violents que ceux de ...