Hong Kong : une poignée d'irréductibles continue de bloquer l'université

Main dans la main, le visage masqué. Six étudiants ont quitté ce vendredi au petit matin le campus de l'université polytechnique de Hong Kong, PolyU, en état de siège depuis six jours.Cinq hommes et une femme se sont approchés de l'entrée principale du campus pour se rendre à la police antiémeute. Ils ont été conduits à un poste médical avancé à proximité pour se faire soigner. Sur les images, ils ne présentent pas de blessure apparente.Jeudi, plus de vingt manifestants retranchés dans l'université avaient déjà accompli le même chemin. Est-ce la faim qui les a poussés ? La crainte d'un assaut plus violent des forces de l'ordre ? « Les idées à l'épreuve des balles », un des messages sur les murs du campus de PolyU jeudi 21 novembre. REUTERS/Athit Perawongmetha PolyU est le théâtre depuis cinq jours de la plus longue confrontation entre manifestants et policiers depuis le début de la contestation, au mois de juin, de la mainmise grandissante de Pékin sur les libertés de l'ex-colonie britannique. Les opposants, armés de cocktails Molotov, s'y étaient retranchés dimanche après des affrontements dans un centre commercial.Alors que la police s'était dite prête à utiliser des balles réelles, menace brandie pour la première fois depuis le début, ultra-pacifique, des contestations, et que la communauté internationale craignait une démonstration de force disproportionnée, les autorités ont allégé la présence policière, laissant le campus retrouver une forme de calme. La pression que tentent d'exercer les Etats-Unis ne semble y être pour rien. Les troupes, surtout, se sont démobilisées : sur le millier de manifestants occupant l'établissement au départ, il n'en resterait que quelques dizaines, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. Beaucoup ont pris la fuite, par les égouts ou en déjouant les barrages policiers ; la majorité s'est rendue, interpellée par les forces de ...