Hong Kong: un universitaire, un député ou encore un journaliste sur le banc des accusés

Des journalistes, députés d'opposition et universitaires figurent parmi les 47 accusés du plus grand procès de militants pro-démocratie qui s'est ouvert lundi à Hong Kong, où ils encourent la prison à vie.

Tous seront jugés pour avoir enfreint la drastique loi sur la sécurité nationale, des faits passibles de l'emprisonnement à perpétuité, dans une affaire devenue pour les détracteurs de Pékin le symbole de la criminalisation de la dissidence à Hong Kong.

Sur le banc des accusés âgés de 24 à 66 ans, on retrouve aussi des syndicalistes et d'autres personnes aux positions politiques variées. Ils représentent un large éventail de l'opposition hongkongaise.

Joshua Wong est l'une des figures les plus connues du mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Agé de 26 ans, l'activiste s'est fait connaître lors des manifestations de 2019.

Le militant pro-démocratie Joshua Wong (C) s'adresse à une foule de personnes à Hong Kong, le 4 juin 2020 ( AFP / Anthony WALLACE )

Un documentaire Netflix lui a été consacré en 2017, "L'adolescent face à la superpuissance", qui le dépeint dans son combat à la David contre Goliath.

Mais Joshua Wong a payé derrière les barreaux le prix de son militantisme. Il a déjà purgé des peines pour avoir organisé et incité à prendre part aux manifestations pro-démocratie qui ont ébranlé Hong Kong en 2019, ainsi que pour avoir participé à une veillée aux chandelles en mémoire de la sanglante répression des manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen, à Pékin, le 4 juin 1989.

L'activiste, qui s'est vu refuser la liberté sous caution, a plaidé coupable dans cette affaire et, par l'intermédiaire de ses partisans, a écrit sur Facebook avant le procès ne pas se sentir "seul" face à la sentence qui tombera au cours de l'année.

Professeur de droit et chrétien dévot, Benny Tai a été condamné à 10 mois de prison pour une campagne dans les médias en faveur du camp pro-démocratie à l'occasion des élections législatives locales de 2016.

Le professeur de droit et militant pro-démocratie, Benny Tai (C), arrive au poste de police de Ma On Shan, à Hong Kong, le 28 février 2021 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )