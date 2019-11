Hong Kong : Trump promulgue une loi pro-manifestants, Pékin promet des «représailles»

La tension ne retombe pas à Hong Kong. Pékin a réagi avec colère ce jeudi à la promulgation par Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ce texte d'« abomination absolue » et a menacé Washington de « représailles », en pleine guerre commerciale entre les deux pays. L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine a été convoqué.La résolution, approuvée la semaine dernière par le Congrès et promulguée mercredi par le président américain (après avoir longuement hésité), « dissimule de sinistres intentions », a encore dénoncé le régime communiste. Pékin, qui a convoqué ce jeudi l'ambassadeur des Etats-Unis, a accusé le texte de « soutenir effrontément les actes commis contre d'innocents citoyens qui ont été frappés, blessés et brûlés [...] par des criminels violents ». De son côté, un responsable du gouvernement hongkongais a estimé que cette résolution « s'immisce manifestement dans les affaires intérieures de Hong Kong » et envoie « un mauvais message aux manifestants ».« Faire pression sur Hong Kong et Pékin »La résolution américaine menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés. Sunny Cheung, un étudiant hongkongais qui a témoigné devant le Congrès américain en faveur de cette loi, a affirmé qu'elle donnera « du poids pour faire pression sur Hong Kong et Pékin » en faveur de plus de démocratie. Breaking: @POTUS President Trump has signed the Hong Kong Human Rights And Democracy Act 2019! pic.twitter.com/k0y5hA0vlR-- Sunny Cheung ??? (@SunnyCheungky) 27 novembre 2019Sur le front commercial, la question est de savoir si cette décision va mettre en péril les tractations délicates menées par Washington et Pékin. Les deux premières puissances mondiales se livrent depuis mars 2018 une ...