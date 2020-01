Hong Kong : pour prendre l'avion, une Japonaise contrainte de passer un test de grossesse

« C'était très humiliant et frustrant », résume Midori Nishida. Comme l'a révélé le Wall Streeet Journal, une compagnie aérienne de Hong Kong a obligé en novembre dernier cette jeune Japonaise à faire un test de grossesse avant de l'autoriser à embarquer sur un vol à destination de Saipan. La raison ? Cette île du Pacifique est prisée des mères désireuses d'obtenir un passeport américain pour leurs bébés.Âgée de 25 ans, Midori Nishida a été escortée jusqu'à des toilettes publiques à l'aéroport de Hong Kong. Elle a dû y faire un test urinaire qui a démontré qu'elle n'était pas enceinte, pour pouvoir prendre un vol de la compagnie Hong Kong Express à destination de Saipan, un territoire américain.Midori Nishida a grandi sur cette île, la plus grande des îles Mariannes du Nord. Sa famille vit depuis des années sur ce territoire devenu américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait aussi déclaré dans un questionnaire à l'enregistrement qu'elle n'était pas enceinte. Mais le personnel de la compagnie a voulu en avoir le cœur net.En 2018, près de 600 bébés nés de touristes La compagnie aérienne a indiqué avoir présenté ses excuses à la jeune femme et avoir cessé cette pratique. « Nous avons immédiatement suspendu cette pratique qui fait l'objet d'un réexamen. Nous aimerions nous excuser pour la détresse causée », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.Hong Kong Express a expliqué avoir pris « des mesures sur ses vols à destination de Saipan depuis février 2019 afin de s'assurer que les lois américaines sur l'immigration ne sont pas sapées », en réponse aux inquiétudes soulevées par les autorités de l'île. « Nous reconnaissons les préoccupations importantes que cette pratique a suscitées », a-t-elle déclaré.Saipan est une destination prisée des femmes qui souhaitent accoucher sur le sol américain afin d'obtenir la citoyenneté ...