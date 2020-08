Hong Kong : les manuels scolaires revisités par la censure

L'éducation à Hong Kong est l'un des domaines qui suscitent la plus grande colère de la Chine.

Vue générale de Hong Kong. ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Exit la "désobéissance civile", les slogans et les noms de certains partis politiques. La censure chinoise et passée par là, et des manuels scolaires hongkongais ont été purgés de tout "contenu sensible", ont indiqué jeudi 20 août des médias. L'emprise de Pékin se raffermit dans la ville après l'adoption d'une loi draconienne sur la sécurité nationale, qui permet à la Chine d'exercer un contrôle grandissant de la liberté d'enseignement.

L'évocation de la "désobéissance civile", des photos de certains slogans du mouvement de contestation ainsi que les noms de certains partis politiques ont été retirés d'ouvrages utilisés dans le cadre des cours de culture générale dispensés au lycée. La censure est un moyen de mettre fin à toute dissidence dans l e territoire hongkongais secoué l'an passé par des mois de manifestations parfois violentes en faveur de plus de démocratie.

L'éducation est l'un des domaines qui suscitent la plus grande colère de la Chine, la classe politique hongkongaise fidèle à Pékin estimant que certaines écoles offrent un soutien aux manifestants pro-démocratie .

Une éducation "plus patriotique"

Le cours de culture générale, appelé "Liberal studies", dispensé au lycée afin de forger l'esprit critique, est devenu une bête noire pour la Chine alors que la classe politique pro-Pékin à Hong Kong a demandé la mise en place d'une éducation plus "patriotique".

Le syndicat des enseignants professionnels de Hong Kong (HKPTU) a accusé le Bureau de l'éducation hongkongais, dont un des services a exigé ces différents changements, de censure politique. "Il édulcore ou même déforme la réalité de la société", a déclaré le HKPTU, appelant les autorités à garantir la liberté d'enseignement sur le territoire.

L'accord de rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine prévoyait de garantir jusqu'en 2047 à Hong Kong certaines libertés, notamment celles d'expression et de la presse, inconnues en Chine continentale.

La loi sur la sécurité nationale, entrée en vigueur fin juin, a rendu du jour au lendemain certains propos politiques illégaux. Les contrevenants sont passibles de longues peines d'emprisonnement. Cette législation, dont le tenu a été tenu secret jusqu'à sa promulgation, a déjà conduit des écoles et des bibliothèques à retirer des livres de leurs rayonnages.

Le gouvernement de Hong Kong s'est défendu de toute censure politique, affirmant que ces corrections aideront les étudiants à "développer des valeurs positives".