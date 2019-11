Hong Kong : les manifestations ont inspiré un jeu vidéo

Esquiver les balles en caoutchouc, renvoyer les lacrymogènes, échapper aux policiers... Les Hongkongais rentrant de manifestation peuvent reprendre une dose d'adrénaline grâce à un jeu vidéo simulant les heurts avec les forces de l'ordre.Le jeu, créé par des manifestants, utilise la réalité virtuelle. Le principe est de plonger le joueur en première ligne pour ressentir ce qu'il se passe lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Elaboré en moins d'une semaine, «Libérez Hong Kong» permet de se croire dans le quartier de Mongkok un soir d'affrontements.L'ex-colonie britannique traverse depuis cinq mois une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession en 1997. Les manifestations y sont quasi quotidiennes et dégénèrent presque systématiquement en violences. Les autorités refusent de céder aux demandes des manifestants : réformes démocratiques et enquête sur l'attitude de la police jugée excessivement brutale. La mobilisation est devenue de plus en plus violente, des manifestants radicaux répliquant aux tirs de lacrymogènes de la police en jetant des cocktails Molotov et des briques sur les forces de l'ordre. [Attention, images violentes] Les créateurs du jeu «Libérez Hong Kong» disent avoir eu l'idée en réaction aux sanctions infligées par l'éditeur américain Activision Blizzard au joueur professionnel hongkongais Chung «Blitzchung» Ng Wai. Celui-ci avait scandé, en octobre, un slogan favorable aux manifestants lors de la diffusion en direct d'une interview. Ils ont ainsi travaillé à recréer le décor et l'ambiance d'une rue de Mongkok un soir de colère, avec les graffitis partout, les avertissements de la police ou encore les nuages de lacrymogènes éclairés par les néons des échoppes.Les développeurs, qui ont requis l'anonymat de crainte de représailles, ont invité Ng à un essai du jeu qui a été diffusé sur Twitch, plateforme de diffusion en direct de jeux vidéos. «Cela semble tellement ...