Hong Kong : les blocages continuent, un manifestant blessé à balle réelle

Un policier hongkongais a tiré lundi matin sur un manifestant masqué, le blessant au torse, alors que la mégapole était paralysée par des opérations de blocage de très grande ampleur menée par la mouvance pro-démocratie.Ce coup de feu, qui a été filmé et retransmis en direct sur Facebook, illustre à nouveau la dégradation de la situation dans l'ex-colonie britannique, qui vit depuis cinq mois sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.Sur les images, on voit le policier essayant de maîtriser une personne en blouson blanc dans le quartier de Sai Wan Ho, dans le nord-est de l'île de Hong Kong, à un carrefour bloqué par des manifestants. Un autre homme masqué, vêtu de noir, s'approche et le policier lui tire visiblement sur le torse. Des personnes se ruent alors sur le policier puis s'éloignent.Trois tirs à balles réelles confirmés par la policeL'homme blessé tombe au sol puis s'assoit en se tenant l'abdomen et tente de se relever avant d'être maîtrisé à terre par le policier. Deux autres coups de feu retentissent. A côté d'eux, un autre policier immobilise au sol un autre manifestant en noir. Les deux ont été arrêtés. Une source policière a confirmé, sous le couvert de l'anonymat, que trois tirs à balles réelles avaient été effectués et qu'une personne avait été touchée à Sai Wan Ho. (Attention : ces images peuvent choquer) Une photo du média Cupid News montre les deux manifestants à terre, dont un près d'une traînée de sang, le visage très pâle (nous avons choisi de ne pas la publier). Des sources hospitalières ont précisé que trois personnes avaient été hospitalisées, dont une pour une blessure par balle. Le manifestant serait dans un état critique, rapporte Reuters, citant de semblables sources. Selon un message publié par Ray Chan, un parlementaire, sur Facebook, il était conscient en entrant dans la salle d'opération. Legislator Ray Chan wrote ...