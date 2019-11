Hong Kong : le siège de l'université polytechnique continue, Pékin accentue la pression

Les dizaines de manifestants pro-démocratie retranchés depuis dimanche dans un campus hongkongais ont refusé mardi de se rendre, en dépit des appels en ce sens des autorités locales et des menaces d'intervention de plus en plus explicites du gouvernement chinois.Le siège de l'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU) constitue la confrontation la plus longue et la plus violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la contestation en juin dans l'ex-colonie britannique. Plus de 200 personnes ont été blessées pendant les deux jours d'affrontements.Certains manifestants ont réussi lundi soir une audacieuse « évasion » en descendant d'une passerelle au moyen de cordes, avant d'être récupérés en contrebas par des motos et des scooters. Hong Kong: Evasion spectaculaire de manifestants retranchés dans l'université Polytechnique à Hong Kong. La cheffe de l'exécutif Carie Lam leur demande de se rendre. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. pic.twitter.com/DdPb27KUnA-- TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) November 19, 2019 Mais de nombreux lycéens demeuraient à l'intérieur de ce campus situé sur la péninsule de Kowloon, redoutant d'être arrêtés par la police. La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a estimé mardi à une centaine le nombre de protestataires toujours retranchés.L'affrontement ou la prisonS'exprimant pour la première fois depuis le début de ce siège, Carrie Lam a affirmé que ces derniers n'avaient d'autre solution que de se rendre. « Ce but ne peut être atteint qu'avec la pleine coopération des manifestants, et notamment des émeutiers qui doivent cesser les violences, rendre les armes et sortir pacifiquement en écoutant les instructions de la police », a averti Carrie Lam. Hong Kong, 19 novembre. Le siège de l'Université polytechnique (PolyU) constitue la confrontation la plus longue et la plus violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la ...