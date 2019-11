Hong Kong : la police assiège une université où s'étaient retranchés des opposants armés

La police de Hong Kong a assiégé lundi une université où des centaines de manifestants antigouvernementaux étaient retranchés depuis la veille. Quelques heures plus tôt, elle avait annoncé qu'elle envisageait l'utilisation de « balles réelles » face aux « armes létales » utilisées contre elle durant les affrontements autour du campus de l'université polytechnique dimanche. C'est la première fois qu'elle lançait cet avertissement depuis le début des protestations en juin.Vers 5h30 ce lundi matin (22h30 dimanche, heure française), selon les informations partiellement disponibles ce lundi, la police est entrée dans PolyU. Des policiers, qui appartiendraient au peloton d'élite « raptor », ont été assaillis de cocktails Molotov. Des flèches auraient également été tirées. Une grande partie du hall du bâtiment Chung Sze Yuen a été gagnée par l'incendie. Certains manifestants en chemise noire ont été vus en train d'essayer d'éteindre les flammes. Les pompiers sont arrivés plus tard et ont rapidement maîtrisé l'incendie. L'entrée de l'université polytechnique de Hong Kong lors de l'assaut des forces de l'ordre, ce lundi matin. Photo RTHK Breaking: Riot police move in hard and rain tear gas and projectiles on trapped #PolyU protesters who, for a second time, tried but failed to get free #HK #HongKongProtests #AntiELAB #China pic.twitter.com/b2XwTUDMwl-- James Pomfret (@jamespomfret) November 18, 2019 Breaking: Riot police move in hard and rain tear gas and projectiles on trapped #PolyU protesters who, for a second time, tried but failed to get free #HK #HongKongProtests #AntiELAB #China pic.twitter.com/b2XwTUDMwl-- James Pomfret (@jamespomfret) November 18, 2019 Il y aurait de nombreux blessés mais l'étendue de leurs blessures n'est pour l'instant pas connue. De nombreuses personnes ont aussi été interpellées.Dans une vidéo postée peu après le début de l'assaut, le président de ...