Hong Kong : hommages sous surveillance, un an après l'incendie de gratte-ciels

Vue du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 dans le district de Tai Po de Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Un an après l'immense incendie qui a tué 168 habitants d'un ensemble résidentiel de Hong Kong, des citoyens déposent des fleurs jeudi devant les sept gratte-ciels sinistrés, malgré les mises en garde des autorités.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles de la résidence de Wang Fuk Court avaient pris feu à Tai Po, dans le nord-est du territoire. Le brasier, gigantesque, avait duré deux jours, un choc pour les quelque 7,5 millions de Hongkongais. Depuis 1980, aucun incendie d'un bâtiment résidentiel dans le monde n'avait fait autant de victimes.

Un an après, aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, les autorités semblant redouter que les commémorations ne prennent une tournure politique. Seules quelques cérémonies religieuses ont été prévues.

D'immenses manifestations prodémocratie, parfois violentes, ont paralysé Hong Kong en 2019, conduisant Pékin à imposer l'année suivante une loi de sécurité nationale restreignant les libertés publiques dans l'ancienne colonie britannique.

Jeudi matin, des dizaines de personnes ont déposé des fleurs dans un petit parc à proximité des tours noircies, encore debout, a constaté l'AFP sur place. La présence policière restait discrète.

"Je pensais qu'ils allaient nous donner un grand espace" pour rendre hommage aux victimes, a regretté Grace Chan, 69 ans, venue déposer un chrysanthème, frustrée face à "l'auto-censure" de ses concitoyens. D'après elle, "trop de Hongkongais restent silencieux".

Mercredi soir, des centaines de personnes ont assisté, pour certaines en sanglots, à un hommage dans une cathédrale catholique. Les noms des défunts ont été lus à haute voix par quatre de leurs proches.

Le prêtre Dominic Chan officie lors d'une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

"Je ne peux plus être avec eux. C'est une douleur lancinante dans mon cœur et je souffre d'insomnie chaque nuit", a confié Jenny Lam, une pasteure qui a perdu trois membres de sa famille.

"Chaos" et "troubles"

Le numéro deux du gouvernement local, Eric Chan, a déclaré que le gouvernement apporterait son soutien aux événements "légaux", tout en mettant en garde contre les "actes de désordre".

Les autorités chinoises ont également émis un avertissement cette semaine contre toute tentative de "semer le chaos" sous prétexte de commémorer la catastrophe, et exhorté les habitants à rester vigilants face aux "individus animés d'intentions cachées qui pourraient provoquer des troubles".

Vue de l'incendie du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, le 26 novembre 2025 dans le district de Tai Po de Hong Kong ( AFP / Yan ZHAO )

Selon les informations de médias locaux, des journalistes ont été victimes de pressions en interne quant à la couverture de l'anniversaire, et ont notamment dû remiser des programmes prévus à la diffusion.

Un porte-parole du gouvernement local a assuré à l'AFP qu'il n'y avait, pour les médias, "aucune restriction à la liberté de commenter et critiquer les politiques du gouvernement" tant qu'ils respectaient la loi.

L'ONG Human Rights Watch a, elle, accusé le gouvernement hongkongais d'"utiliser les tactiques de Pékin cherchant à étouffer les voix des victimes".

Pour John Burns, professeur de science politique à l'Université de Hong Kong, l'espace permis pour l'expression de la colère publique et la critique est "plus étroit" depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale.

Eric Lai, spécialiste du droit à l'université de Georgetown de Washington, souligne auprès de l'AFP que des personnes se trouvent "toujours sous contrôle judiciaire ou visées par des poursuites pénales" après avoir questionné la responsabilité des autorités.

"Le gouvernement reste méfiant face à la possibilité que des citoyens" exigent des comptes, affirme-t-il.

Selon un rapport d'enquête publié le mois dernier, le feu a probablement été déclenché "par une source incandescente, comme une cigarette", avant de se répandre.

Les autorités ont admis que la tragédie avait mis en évidence des faiblesses dans la réglementation en matière de sécurité incendie et sa mise en application.

Au moins 40 personnes ont été arrêtées en lien avec le brasier, selon la police.

Le mois dernier, le chef du gouvernement local, John Lee, avait présenté ses excuses publiquement, et la ministre du Logement avait démissionné.

Pour le spécialiste de l'administration publique Sonny Lo, la pression nécessaire pour que les responsables rendent réellement des comptes fait défaut, car "la société civile est faible, les médias sont faibles, le Conseil législatif est faible".