Hong Kong : hommages sous surveillance, un an après l'incendie de gratte-ciel

Les immeubles de la résidence de Wang Fuk Court, le 26 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Billy H.C. KWOK )

Un an après l'immense incendie qui a tué 168 habitants d'un ensemble résidentiel de Hong Kong, des citoyens ont déposé des fleurs jeudi devant les sept gratte-ciel sinistrés, malgré les mises en garde des autorités qui ont commencé à enlever les bouquets le soir-même.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles de la résidence de Wang Fuk Court, où vivaient 4.600 personnes, avaient pris feu à Tai Po, dans le nord-est du territoire. Le brasier, gigantesque, avait duré deux jours, un choc pour les quelque 7,5 millions de Hongkongais. Depuis 1980, aucun incendie d'un bâtiment résidentiel dans le monde n'avait fait autant de victimes.

Un an après, aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, les autorités semblant redouter que les commémorations ne prennent une tournure politique. Seules quelques cérémonies religieuses ont été prévues.

D'immenses manifestations prodémocratie, parfois violentes, ont paralysé Hong Kong en 2019, conduisant Pékin à imposer l'année suivante une loi de sécurité nationale restreignant les libertés publiques dans l'ancienne colonie britannique.

"Tellement d'émotions"

Jeudi, des dizaines de personnes ont déposé des fleurs dans un petit parc à proximité des tours noircies, encore debout, a constaté l'AFP. La présence policière restait discrète.

Une ancienne résidente du complexe résidentiel Wang Fuk Court dépose des fleurs à la mémoire des victimes, un an après un incendie meurtrier, le 26 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

"Des familles sont déchirées et des gens sont morts", a déclaré Koey Tam, une femme d'une quarantaine d’années qui a perdu son logement dans l'incendie. Ils "ne pourront jamais être dédommagés avec un nouvel appartement et une énorme somme d'argent", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a été "un peu froid" en n'organisant aucune commémoration officielle, a-t-elle estimé. "En quoi une cérémonie commémorative pourrait-elle bien déranger ?"

"Je pensais qu'ils allaient nous donner un grand espace" pour rendre hommage aux victimes, a regretté Grace Chan, 69 ans, venue déposer un chrysanthème, frustrée face à "l'auto-censure" de ses concitoyens. D'après elle, "trop de Hongkongais restent silencieux".

Un homme vient déposer des fleurs devant les immeubles du complexe résidentiel Wang Fuk Court, un an après un incendie meurtrier, le 26 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

À la tombée de la nuit, les autorités ont commencé à enlever une partie des centaines de bouquets, invoquant la nécessité de faire de la place, selon des personnes présentes sur les lieux.

Ce qui a provoqué la colère de certains. "Ce bouquet est un gage de mon amour pour ma maman, a commenté Polly, qui a perdu sa mère dans la tragédie. "On dirait que même le cadeau que j'ai offert à ma mère m'est enlevé", s'est-elle emportée.

Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que les fleurs et autres offrandes seraient transférées vers des lieux de culte.

"Chaos" et "troubles"

Le numéro deux du gouvernement local, Eric Chan, a assuré que le gouvernement apporterait son soutien aux commémorations "légales", tout en mettant en garde contre les "actes de désordre".

Des fleurs déposées à la mémoire des victimes devant les immeubles de la résidence Wang Fuk Court, un an après un incendie meurtrier, le 26 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Sammy Heung )

Dans une lettre envoyée mercredi aux journalistes, le principal diplomate de Pékin à Hong Kong a reconnu que l'incendie avait mis en évidence des "faiblesses" dans la réglementation en matière de sécurité incendie et que des réformes étaient en cours.

Les autorités chinoises ont également émis un avertissement cette semaine contre toute tentative de "semer le chaos" sous prétexte de commémorer la catastrophe et exhorté les habitants à rester vigilants face aux "individus animés d'intentions cachées qui pourraient provoquer des troubles".

Un porte-parole du gouvernement a par ailleurs déclaré que les autorités avaient autorisé jeudi certains anciens résidents à se rendre dans le lotissement, qui est bouclé depuis près d'un an.

Des lieux de culte catholiques et bouddhistes ont également organisé cette semaine des cérémonies pour prier en mémoire des défunts.

L'incendie du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, le 26 novembre 2025 dans le district de Tai Po à Hong Kong ( AFP / Yan ZHAO )

Pour John Burns, professeur de science politique à l'Université de Hong Kong, l'espace permis pour l'expression de la colère publique et la critique est "plus étroit" depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale.

Et selon le spécialiste de l'administration publique Sonny Lo, la pression nécessaire pour que les responsables rendent réellement des comptes fait défaut, car "la société civile est faible, les médias sont faibles, le Conseil législatif est faible".

Pour Eric Lai, chercheur à l'université américaine de Georgetown, le gouvernement souhaitait "apaiser le mécontentement de la population" face à sa réaction. "Mais dans le même temps, il continue de chercher à faire taire les voix dissidentes", a-t-il déclaré à l'AFP.

Selon un rapport d'enquête publié le mois dernier, le feu a probablement été déclenché "par une source incandescente, comme une cigarette", avant de se répandre.

Au moins 40 personnes ont été arrêtées en lien avec le brasier, selon la police.

Le mois dernier, le gouvernement local avait présenté ses excuses publiquement, et la ministre du Logement avait démissionné.