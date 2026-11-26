Hong Kong : hommages aux 168 morts de l'incendie de sept gratte-ciels, les autorités mettent en garde

Vue du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 dans le district de Tai Po de Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Un an après l'immense incendie qui a tué 168 habitants d'un ensemble résidentiel de Hong Kong, des citoyens déposent des fleurs jeudi devant les sept gratte-ciels sinistrés, malgré les mises en garde des autorités.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles de la résidence de Wang Fuk Court avaient pris feu à Tai Po, dans le nord-est du territoire. Le brasier, gigantesque, avait duré deux jours et constitué un choc pour les quelque 7,5 millions de Hongkongais. Depuis 1980, aucun incendie d'un bâtiment résidentiel dans le monde n'avait fait autant de victimes.

Un an après le drame, aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, les autorités semblant redouter que les commémorations ne prennent une tournure politique.

D'immenses manifestations prodémocratie, parfois violentes, ont paralysé Hong Kong en 2019, conduisant Pékin a imposer l'année suivante une loi de sécurité nationale restreignant les libertés publiques dans l'ancienne colonie britannique.

Seules des cérémonies religieuses ont été prévues jeudi: des lieux de culte chrétiens et bouddhistes doivent organiser des temps de prière en hommage aux défunts.

Mercredi soir, des centaines de personnes ont déjà assisté, pour certaines en sanglots, à un hommage dans la cathédrale catholique de l'Immaculée Conception, en plein coeur de l'île de Hong Kong. Les noms des 168 personnes décédées ont été lus à haute voix par quatre de leurs proches.

"Ils ne sont pas juste un numéro, chacun d'eux avait une vie unique", a déclaré le prêtre Dominic Chan, qui dirigeait la cérémonie.

Le prêtre Dominic Chan officie lors d'une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

"Je ne peux plus être avec eux. C'est une douleur lancinante dans mon cœur et je souffre d'insomnie chaque nuit", a confié Jenny Lam, une pasteure qui a perdu trois membres de sa famille.

Mercredi soir déjà, des dizaines de personnes avaient déposé des fleurs au niveau d'un petit espace à proximité des tours noircies, encore debout. Jeudi matin, d'autres font de même, a constaté l'AFP sur place.

Le numéro deux du gouvernement local, Eric Chan, a déclaré que le gouvernement apporterait son soutien aux événements "légaux", tout en mettant en garde contre les "actes de désordre".

"Chaos" et "troubles"

Les autorités chinoises ont également émis un avertissement cette semaine contre toute tentative de "semer le chaos" sous prétexte de commémorer la catastrophe, et exhorté les habitants à rester vigilants face aux "individus animés d'intentions cachées qui pourraient provoquer des troubles".

L'ONG Human Rights Watch a accusé le gouvernement hongkongais d'"utiliser les tactiques de Pékin cherchant à étouffer les voix des victimes".

Pour John Burns, professeur de science politique à l'Université de Hong Kong, l'espace permis pour l'expression de la colère publique et la critique est "plus étroit" depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale.

Selon un rapport d'enquête publié le mois dernier, le feu a probablement été déclenché "par une source incandescente, comme une cigarette", avant de se répandre.

Vue de l'incendie du complexe résidentiel de Wang Fuk Court, le 26 novembre 2025 dans le district de Tai Po de Hong Kong ( AFP / Yan ZHAO )

Les autorités ont admis que la tragédie avait mis en évidence des faiblesses dans la réglementation en matière de sécurité incendie et sa mise en application.

Au moins 40 personnes ont été arrêtées en lien avec le brasier, selon la police.

Le mois dernier, le chef du gouvernement local, John Lee, avait présenté ses excuses publiquement, et la ministre du Logement avait démissionné.

Pour le spécialiste de l'administration publique Sonny Lo, la pression nécessaire pour que les responsables rendent réellement des comptes fait défaut, car "la société civile est faible, les médias sont faibles, le Conseil législatif est faible".