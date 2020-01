Hong Kong : forcée de faire un test de grossesse avant d'embarquer

La compagnie aérienne Hong Kong Express Airways s'est assurément offert le genre de publicité dont aucune entreprise ne veut. Il y a quelques semaines, au sein de la cité-Etat, des membres de son personnel ont imposé à une passagère japonaise, Midori Nishida, qu'elle passe un test de grossesse avant d'embarquer à bord d'un appareil. L'objectif : prouver qu'elle n'était pas enceinte, rapporte le Wall Street Journal.La jeune femme de 25 ans, qui souhaitait rejoindre l'île de Saipan pour rendre visite à ses parents, avait pourtant rempli un questionnaire préalable, indiquant, notamment, qu'elle n'était pas enceinte. Insuffisant, pour le personnel de la compagnie aérienne : la voyageuse fut escortée jusqu'à une salle de repos où on lui demanda d'uriner sur un test. Une expérience "très humiliante et frustrante", a témoigné Midori Nishida. L'hypothèse d'une grossesse écartée, elle a finalement pu embarquer à bord de son avion.Lire aussi Chine : un pilote suspendu pour avoir invité une passagère dans le cockpitLa compagnie aérienne a suspendu la pratiqueMais pourquoi tant de précaution ? La sécurité de l'intéressée n'était pas en cause, pas plus que celle de son hypothétique enfant à naître. Si la vingtenaire a dû se prêter à ce procédé, c'est pour des raisons liées à l'immigration. Car sa destination, Saipan, est une île du Pacifique rattachée aux Etats-Unis depuis 1944. Et à ce titre, les règles y sont particulièrement...