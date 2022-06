Hong Kong et la Suisse, endroits les plus chers pour les expatriés, selon Mercer

Hong Kong et quatre villes suisses sont en 2022 les plus métropoles les plus chères du monde pour les expatriés, selon le dernier classement annuel du cabinet américain Mercer qui inclut des villes africaines dans son top 50.

L'ancienne colonie britannique en Chine arrive en tête, devant Zurich, Genève, Bâle et Berne.

"Le top 50 est dominé par des villes asiatiques, européennes et d'Amérique du Nord", a précisé à l'AFP Jean-Philippe Sarra, responsable en charge de la mobilité internationale chez Mercer France.

Avec tout de même, quelques exceptions dans des pays africains où la vie est chère pour les expatriés, comme Bangui, capitale de la Centrafrique, qui arrive à la 23ème place, ou Libreville (24e), capitale du Gabon.

Toujours sur le continent africain, Lagos au Nigeria se classe 55e, devant Luanda en Angola (64e).

Mercer calcule le coût de la vie et du logement pour les expatriés à partir de ses propres relevés de prix qui correspondent à leurs habitudes de consommation, qui peuvent être différentes de celles de la population locale. Et le cabinet n'intègre pas les frais d'éducation et de santé, en général pris en charge par les employeurs des familles expatriées.

Les changements dans le classement par rapport à l'an dernier résultent en partie d'une mise à jour des habitudes de consommation prises en compte par Mercer, d'une inflation qui s'est accélérée dans beaucoup de pays mais pas partout, et surtout des variations de taux de change.

"Les taux de change ont beaucoup plus d'impact que l'inflation", précise M. Sarra.

Ankara se situe ainsi en queue de classement à la 227ème place malgré une inflation très élevée en Turquie, en raison d'une dévaluation encore plus importante de la livre turque par au dollar, selon le responsable de Mercer.

A l'inverse, la hausse du coût de la vie pour les expatriés est encore contenue à 2% au moins en certains endroits où la vie reste chère pour eux, comme en Chine et au Japon, toujours selon M. Sarra.

New-York se situe à la 7e place, devant Singapour (8e), Tokyo (9e), Pékin (10e) et Copenhague (11e).

Paris perd deux places et se situe maintenant au 35e rang, loin derrière Londres à la 15e ou encore Amsterdam à la 25e, la hausse des prix aux Pays-Bas étant plus forte qu'en France.

La ville allemande la plus chère est Munich (33e), devant Berlin (46e).