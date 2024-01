Hong Kong: des preuves contre Jimmy Lai auraient été obtenues sous la torture (experte de l'ONU)

Jimmy Lai à Hong Kong le 1er janvier 2021. ( AFP / STR )

Des preuves contre le magnat pro-démocratie de Hong Kong Jimmy Lai, qui encourt la prison à vie pour atteinte à la sécurité nationale, auraient été obtenues sous la torture, a affirmé mercredi une experte indépendante de l'ONU.

Dans un communiqué, la Rapporteuse spéciale sur la torture, Alice Jill Edwards, indique avoir écrit aux autorités chinoises pour leur faire part des allégations selon lesquelles la déposition d'un témoin clé de l'accusation dans le procès de M. Lai, 76 ans, aurait été obtenue sous la torture lors de sa détention à la prison chinoise de Shenzhen en 2020-2021.

L'experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais ne s'exprime pas au nom de l'organisation, se dit "profondément préoccupée" et demande qu'une enquête sur ces allégations soit "menée immédiatement, avant que toute preuve ne soit admise dans la procédure en cours".

"L'article 15 de la Convention contre la torture - que la Chine a ratifiée - stipule que +toute déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure+", rappelle-t-elle.

Le cas de M. Lai, qui est un citoyen britannique, a suscité une large condamnation de la part de la communauté internationale, mais Pékin a dénoncé ces critiques comme une ingérence.

Le procès de Jimmy Lai, qui a débuté fin 2023 après plus de 1.100 jours d'emprisonnement, est scruté de près car il est considéré comme un baromètre des libertés politiques et de l'indépendance judiciaire de l'ancienne colonie britannique.

Le 2 janvier, il a plaidé non coupable des accusations de "sédition" et de "collusion".

Les accusations portées contre le fondateur du populaire tabloïd Apple Daily, aujourd'hui fermé, sont liées à des articles de ce journal qui soutenaient les manifestations en faveur de la démocratie et critiquaient les dirigeants de Pékin.

Propriétaire de ce quotidien en langue chinoise fermé en 2021, il a été arrêté en août 2020 et inculpé à l'origine de "conspiration en vue de produire des documents séditieux", une infraction prévue par une loi datant de l'époque coloniale, ainsi que de "conspiration en vue de collusion avec des puissances étrangères" et de "collusion".

Pour les deux derniers chefs d'inculpation, il encourt la prison à vie, en vertu d'une drastique loi hongkongaise sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020.

Le 22 janvier quatre experts de l'ONU, les rapporteurs spéciaux sur la liberté d'expression, la liberté d'association, les traitements et peines dégradants et sur l'indépendance des juges et des avocats, ont appelé à l'abandon de toutes les charges retenues contre le magnat pro-démocratie, demandant sa libération immédiate.