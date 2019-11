Hong Kong: des dizaines d'irréductibles toujours retranchés sur un campus

Des manifestants allongés sur le sol d'un parking de l'Université polytechnique de Hong Kong, le 20 novembre 2019 ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Des dizaines de manifestants pro-démocratie restaient retranchés mercredi sur un campus de Hong Kong, pour la quatrième journée d'affilée, alors que des sympathisants du mouvement ont tenté dans la matinée de desserrer l'étau policier autour de l'université et de faire diversion en bloquant les transports en commun.

L'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU), sur la péninsule de Kowloon, est depuis dimanche le théâtre de la plus longue et violente confrontation entre manifestants et forces de l'ordre depuis le début de la mobilisation en juin dans l'ex-colonie britannique.

Les protestataires ont jusqu'ici accueilli les tentatives pour les déloger par des jets de cocktails Molotov et de briques. La police a averti qu'elle ferait usage de balles réelles si elle était attaquée avec des armes létales, alors qu'un policier a été blessé par une flèche.

Mercredi, des manifestants à l'intérieur de la PolyU ont estimé leur nombre à une cinquantaine, alors que leurs conditions de vie dans le campus se détériorent.

Des groupes de jeunes manifestants vêtus de noir continuaient de préparer des cocktails Molotov, tandis que d'autres dormaient sur des tapis de yoga étalés dans un gymnase.

- Armé d'un arc -

Localisation de l'Université polytechnique à Hong Kong où des étudiants sont retranchés depuis dimanche ( AFP / )

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a appelé les autorités à trouver "une solution pacifique" au siège du campus.

Le Sénat américain a adopté de son côté un texte soutenant les "droits de l'Homme et la démocratie" à Hong Kong face à Pékin et menaçant de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington au territoire semi-autonome.

Les sénateurs ont également approuvé une mesure qui interdirait la vente à la police hongkongaise de gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et autres équipements destinés à réprimer les manifestations.

Pékin a réagi avec colère, menaçant de prendre des mesures de représailles si le texte devait être adopté définitivement.

Mardi, la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam avait appelé les reclus de la PolyU à se rendre, en précisant que les mineurs sortant pacifiquement ne seraient pas arrêtés. Les majeurs risquent quant à eux des poursuites pour "participation à une émeute", infraction passible de dix ans de prison.

"Je ne me rendrai pas. Oui, je me battrai jusqu'au bout", a déclaré un jeune de 15 ans armé d'un arc. "Mais c'est très dangereux, car si vous utilisez l'arc, la police doit vous tirer dessus, peut-être avec des balles réelles."

Des manifestants installent un drapeau américain dans l'enceinte de l'université polytechnique de Hong Kong, le 20 novembre 2019 ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

D'autres ont été évacués sur des civières dans la nuit et, mercredi avant l'aube, une dizaine de protestataires qui tentaient une évasion ont été arrêtés par la police, selon des journalistes de l'AFP sur place.

"La police invite tous ceux qui sont sur le campus à sortir de façon pacifique et s'engage à ce que leur traitement judiciaire soit équitable", a indiqué la police dans un communiqué.

- Ecoles rouvertes -

Des manifestants tiennent des pancartes et des téléphones portables alors qu'ils prient pour les étudiants barricadés sur le campus de l'université polytechnique de Hong Kong, le 19 novembre 2019 ( AFP / YE AUNG THU )

Pour desserrer l'étau policier autour du campus, de nombreuses actions ont été menées pour bloquer à l'heure de pointe le métro hongkongais, crucial pour la circulation dans le centre financier qu'est Hong Kong.

Des manifestants ont bloqué les portes des rames, entraînant d'importants retards et la formation de longues files d'attente dans les stations.

Les employés devant se rendre au travail devaient prendre leur mal en patience, leur trajet jusqu'à leur bureau mettant parfois le double de la durée habituelle.

Des manifestants enveloppés dans des couvertures de survie, aidés par des équipes de secours, quittent le campus de l'université polytechnique de Hong Kong, le 19 novembre 2019 ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Des appels ont aussi été lancés sur les réseaux sociaux pour inciter les employés à descendre manifester pendant leur pause déjeuner, comme beaucoup l'avaient fait la semaine dernière, notamment dans le quartier financier de Central, sur l'île de Hong Kong.

Les Hongkongais sont appelés aux urnes dimanche pour désigner leurs conseillers de districts, un scrutin local qui a valeur de test cinq mois et demi après le début de la contestation.

Mais le premier secrétaire de l'administration, Matthew Cheung, considéré comme le numéro deux du gouvernement local, a affirmé que les "violences" pourraient empêcher la tenue des élections.

Le mouvement avait débuté en juin à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.

Celui-ci a depuis été suspendu, mais les manifestants ont élargi leurs revendications. Ils exigent le suffrage universel complet pour les élections hongkongaises, ainsi qu'une enquête indépendante sur les violences policières.

La contestation a basculé la semaine dernière dans une phase nouvelle, beaucoup plus violente, avec une stratégie baptisée "Eclore partout" ("Blossom Everywhere"), qui consiste à multiplier les actions simultanées pour éprouver au maximum la police.

Alors que les écoles du territoire étaient fermées depuis une semaine, les établissements primaires et secondaires ont rouvert mercredi. Mais les maternelles demeuraient fermées.

