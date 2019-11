Hong Kong : décès d'un étudiant qui avait chuté après des incidents avec la police

Un étudiant hongkongais tombé le week-end dernier d'un parking à étages lors d'affrontements entre la police et les manifestants est décédé vendredi matin.Cette mort pourrait aggraver les tensions dans l'ex-colonie britannique après cinq mois de mobilisation pour dénoncer l'ingérence de Pékin et exiger des réformes démocratiques.Alex Chow Tsz-lok, un étudiant en informatique de 22 ans, avait été transporté à l'hôpital Queen Elizabeth à l'aube lundi matin après des heurts avec la police dans le quartier de Tseung Kwan O, à l'est de Hong Kong. Le jeune homme avait été retrouvé gisant inconscient dans une flaque de sang à l'intérieur d'un parking à proximité duquel la police avait tiré des gaz lacrymogènes, répliquant à des manifestants pro-démocratie qui lançaient des objets depuis le bâtiment.Les circonstances de la chute de cet étudiant, qui avait pris part au mouvement en faveur de la démocratie, ne sont pas claires. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes relaient des appels à témoins, pour tenter de comprendre. D'autres relaient une image de vidéosurveillance difficilement reconnaissable montrant, selon eux, que le jeune homme n'était pas seul au moment de sa chute et qu'il avait les mains attachées dans le dos. L'image montre deux silhouettes dont l'une est courbée. After police left, a minute of silent for Alex Chow, the @hkust student who passed away and whose death could not be explained by CCTV or police accounts. Tonight there will be a citywide mourning for him. pic.twitter.com/BBXltBUdDX-- Vivian Lin (@vivianjylin) November 8, 2019 Remember, we are acting for Alex Chow Tsz Lok. RIP pic.twitter.com/EdrFAVn78y-- Galileo Cheng (@galileocheng) November 8, 2019 Amnesty International a demandé que des investigations soient menées d'urgence pour connaître les circonstances de la chute de Chow Tsz-lok, ainsi que vérifier si les forces de l'ordre avaient, comme elles ...