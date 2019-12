Hong Kong : cinq adolescents arrêtés pour la mort d'un homme lors d'une manifestation

Cinq adolescents ont été arrêtés à Hong Kong dans l'enquête sur la mort d'un homme atteint à la tête par un jet de briques au cours d'affrontements entre manifestants pro et antigouvernementaux.Les mis en cause, trois jeunes hommes et deux jeunes femmes, âgés de 15 à 18 ans, ont été arrêtés vendredi et sont soupçonnés d'homicide, d'émeute et de coups et blessures. Ils sont pour l'heure détenus dans l'attente d'une enquête plus approfondie, a écrit la police dans un communiqué.Mi-novembre, un agent d'entretien de 70 ans avait été touché à la tête par une brique alors qu'il tentait de démonter des barricades édifiées par des militants pro-démocratie.Des images prises au moment du drame montraient des groupes rivaux de protestataires en train de se lancer des briques, puis un homme s'effondrer sur le sol après avoir été frappé par l'une d'elles. Le septuagénaire était mort le lendemain à l'hôpital.Deux morts suspectes d'étudiants prodémocratieLes heurts s'étaient produits moins d'une semaine après la mort d'un étudiant de 22 ans, Alex Chow Tsz-lok, tombé d'un parking à étages lors d'affrontements. Bien que les circonstances de cette chute demeurent obscures, les manifestants pro-démocratie ont accusé la police de violences et redoublé de détermination contre le gouvernement pro-Pékin. Trois jours plus tard, un autre étudiant de 21 ans avait été blessé par balle à l'abdomen par la police. La vidéo avait été diffusée en direct sur Facebook et l'incident avait déclenché de nouvelles journées de troubles, notamment sur les campus universitaires de la ville.Alors que des troubles agitent l'ex-colonie britannique depuis le mois de juin, avec des actions quasi quotidiennes pour exiger des réformes démocratiques ou demander une enquête sur le comportement de la police, la cheffe de l'exécutif Carrie est arrivée ce samedi à Pékin pour une visite de quatre ...