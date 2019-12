Homosexualité : des députés veulent que les «thérapies de conversion» fassent l'objet d'un délit

Ces soi-disant « traitements » ont déjà fait 700 000 victimes aux Etats-Unis. A l'issue d'une mission d'information parlementaire, deux députés préconisent ce mercredi que les « thérapies de conversion », qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, fassent l'objet d'un « délit spécifique dans le Code pénal ».Faire de ces « thérapies » un délit aurait « une valeur symbolique forte » et permettrait « d'adresser un signe clair aux auteurs et aux victimes » de ces pratiques, méconnues en France, mais qui « semblent prendre de l'ampleur », alertent Laurence Vanceunebrock (députée LREM) et Bastien Lachaud (élu LFI), les rapporteurs de la mission.Auditionnée par les députés, l'association Le Refuge, qui héberge des personnes homosexuelles rejetées par leur famille, a ainsi expliqué avoir reçu sur sa ligne d'écoute « en moyenne une dizaine d'appels chaque mois en 2019, en forte hausse par rapport aux années précédentes ». LIRE AUSSI > Homosexuel, il a enduré enfant une « thérapie de conversion » censée le « guérir »Si une étude américaine de janvier 2018 estime ainsi à 700 000 le nombre de victimes aux Etats-Unis, il n'existe aucune « mesure objective » du phénomène en France, regrettent les parlementaires, rappelant la réticence de nombreuses victimes - parfois sous l'emprise de proches - à porter plainte par crainte des représailles.Ajouter cette infraction dans le Code pénal permettrait donc « d'améliorer la lisibilité statistique » du problème et pourrait « libérer la parole des victimes et mieux sensibiliser les associations LGBT, encore trop peu informées », selon les deux rapporteurs.A défaut, la mission préconise a minima « d'assimiler » les thérapies de conversion au « délit de harcèlement sexuel » ou encore d'en faire « une circonstance aggravante pour les faits de violence réalisés sur des ...