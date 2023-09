Homophobie en tribunes : tout sauf banal

Lors du dernier Classique, la démonstration du PSG a été entachée par des chants homophobes, longtemps entonnés par les différentes tribunes de l’enceinte. Alors que le sujet de l’homophobie dans le football est revenu sur la table, qu’en est-il de la vraie lutte sur le terrain, au-delà des belles phrases dans les médias ?

On devrait plus souvent s’inspirer des fans irlandais, s’époumonant à l’unisson sur Zombie des Cranberries après la victoire du XV au Trèfle face à l’Afrique du Sud samedi soir au Stade de France. Le lendemain, dans l’autre grande enceinte francilienne, alors que le PSG écrasait l’OM lors du Classique, le virage Auteuil a chambré copieusement les Phocéens, à grands coups de chants homophobes. Un triste spectacle, tout sauf inédit. Mais ce qui a retenu l’attention, c’est que les chants en question ont été repris par une très large partie du public parisien. S’agissant d’une rencontre ultra-exposée, le sujet s’est vite invité au menu politique de la semaine, quand bien même ces chants pullulent dans tous les stades français, et ce, depuis toujours. « J’avais la sensation d’un déjà-vu, tant dans les chants que dans les réactions ensuite , souffle Lucile, membre des Dégommeuses, une équipe associative qui a fait de la lutte contre les discriminations son cheval de bataille, et qui ne cache pas sa lassitude. En 2019, la réponse avait été de suspendre les matchs, sans qu’il y ait spécifiquement de réflexion sur la pédagogie, les actions de terrain. Cette fois-ci, c’est vers le dispositif juridique que se tourne le discours officiel. » Même amertume chez Yohann Lemaire : « Tout le monde critique, parle, mais personne ne fait rien. » Alors, une fois l’indignation politique générale passée, que fait-on ?

Arrêtons d’arrêter les matchs

Depuis vingt ans, Yohann Lemaire combat l’homophobie dans le football avec son association Foot Ensemble, lui qui a longtemps été le seul joueur (amateur) ouvertement gay. À ses yeux, le seul point positif de ce dernier épisode médiatique, c’est que le sujet n’est plus tabou : « Au moins, on en parle. Après, qu’est-ce que ces types ont dans le citron pour continuer ces chants ? C’est une bande de ringards qui donnent raison à ceux qui disent qu’on ne voit ça que dans le foot. » Des ringards qui perpétuent une triste tradition, comme le rappelle Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste des supporters : « Ces insultes ont été comp

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com