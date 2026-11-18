Un fossile de calotte crânienne de l'Homme de Java (Homo erectus), daté d'environ un million d'années et rapatrié des Pays-Bas, exposé au musée national de Jakarta le 19 décembre 2025, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Homo erectus s'était adapté à un environnement de forêts denses dans le sud de la Chine, selon deux études publiées mercredi qui battent en brèche la théorie dominante sur les causes de son extinction.

Notre lointain parent a survécu pendant près de deux millions d'années, bien plus longtemps qu'Homo sapiens, apparu il y a 300.000 ans et seule espèce humaine actuelle.

Ces humains archaïques se sont déplacés depuis les savanes herbeuses d'Afrique à travers l'Asie, jusqu'aux milieux ouverts et aux forêts claires de Java (Indonésie), où ont été retrouvés les fossiles les plus récents, datés de 108.000 ans.

Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que leur disparition en Asie était due à leur incapacité à s'adapter lorsque leur environnement a commencé à se transformer en forêt tropicale humide.

"Avant notre étude, l'idée dominante était que, à l'exception d'Homo sapiens, les autres hominines en Asie de l'Est et du Sud-Est ne pouvaient pas exploiter les environnements forestiers. Les forêts du sud de la Chine constituaient une barrière empêchant leur migration. Mais nos découvertes renversent complètement cette conception", a expliqué à la presse Yingqi Zhang, paléontologue à l'Académie chinoise des sciences, à l'occasion de la publication de ces nouveaux travaux dans Nature.

Les deux études portent sur la découverte de neuf dents fossilisées d'hominines dans deux grottes voisines situées dans le sud de la Chine, Naxian et Baixan.

L'analyse de leurs protéines a permis de rattacher sans ambiguïté huit d'entre elles à Homo erectus, la dernière restant non identifiée pour l'heure.

En utilisant plusieurs techniques de datation, les scientifiques ont pu établir qu'elles remontaient à entre 324.000 et 184.000 ans avant notre ère.

Jusqu'à présent, les fossiles les plus récents attribués à Homo erectus en Chine remontaient aux alentours de 400.000 ans.

Ce bond en avant vient donc "combler un vide", soulignent les chercheurs, qui ont été en mesure, dans une deuxième étude, de reconstituer l'environnement dans lequel évoluaient les hominines de Naxian et Baxian.

Porcs-épics

Au total, près de 20.000 dents d'animaux ont été retrouvées dans les deux grottes. Un véritable trésor probablement accumulé à l'époque par... des porcs-épics.

"Les porcs-épics ont cette habitude de collecter des os et de les ronger pour aiguiser leurs incisives. Les dents que nous trouvons dans les grottes sont ce qu'ils laissent derrière eux", a raconté M. Yingqi.

Dans ce bestiaire, figuraient des fossiles d'orang-outangs, d'éléphants, de rhinocéros ou encore de stégodon et de mégalovis (deux espèces éteintes), caractéristiques des forêts denses.

Les chercheurs ont analysé les isotopes du carbone présents dans l'émail de leurs dents pour trouver des indices sur leur régime alimentaire.

"Tout ce que vous mangez, buvez, et ce à quoi vous êtes exposé dans votre environnement entre dans votre corps au fur et à mesure de votre croissance et se fixe à différents endroits. Dans les dents, il reste pour toujours", a détaillé Renaud Joannes-Boyau, géoarchéologue à la Southern Cross University (Australie).

"Ce carbone nous indique quels types de plantes existaient dans l'environnement. Et ce que nous voyons, c’est une forêt tropicale très, très dense" comparable à la forêt amazonienne, a-t-il poursuivi.

Les dents poussant comme des anneaux d'arbre, les scientifiques ont aussi pu reconstituer les premières années de ces individus.

Le résultat est encore plus surprenant. L'analyse de certains isotopes permettant d'identifier l'environnement montre que ces Homo erectus ont migré sur de longues distances pendant l'enfance, depuis l'actuel Vietnam, à 250 km de Baxian et Naxian.

Homo erectus était un "champion de la résilience et de l’adaptation à de nombreux climats différents. Il était probablement très débrouillard", a souligné M. Joannes-Boyau.

"Nous avons l'habitude de nous voir, nous Homo sapiens, comme cette espèce flexible, adaptable, qui a survécu grâce à toutes ses compétences extraordinaires. Mais à mesure que nous menons ce type d'études approfondies, nous commençons à voir que d'autres humains anciens avaient des compétences similaires", a noté Kira Westaway, chercheuse à l'université Macquarie (Australie).

"Si nous ne sommes pas aussi uniques que nous l'avons toujours cru, alors quelle a été la véritable raison de notre survie ? Cela soulève plus de questions que de réponses", s'est-elle enthousiasmée.