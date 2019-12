Hommes politiques, sportifs, célébrités... Ils nous ont quittés en 2019

Jacques Chirac, Emiliano Sala, Michel Legrand, Anémone, Emanuel Ungaro ou Karl Lagerfeld... De nombreuses personnalités du monde culturel, sportif ou politique sont décédées en 2019. Retour en images.JanvierEmiliano Sala (21 janvier), 28 ans. Footballeur italo-argentin du FC Nantes, décédé dans un accident d'avion alors qu'il rejoignait Cardiff où il venait d'être transféré. LP/Guillaume Georges Michel Legrand (26 janvier), 86 ans. Musicien français, trois fois oscarisé pour ses musiques de films. Il a composé notamment les thèmes des « Parapluies de Cherbourg » et des « Demoiselles de Rochefort ». LP/Frédéric DUGIT FévrierAlbert Finney (7 février), 82 ans. Acteur britannique de la Nouvelle vague anglaise. Il a reçu trois Golden Globes. FP/LUCY NICHOLSON Bruno Ganz (16 février), 77 ans. Acteur suisse connu pour ses rôles dans « Les Ailes du désir » et « La Chute », dans lequel il incarne Adolf Hitler. AFP/John MacDougall Karl Lagarfeld (19 février), 85 ans. Couturier allemand, directeur artistique de Chanel pendant 36 ans. LP/Yann Foreix Stanley Donen (21 février), 94 ans. Réalisateur américain connu pour ses comédies musicales dont « Chantons sous la pluie » REUTERS André Prévin (28 février), 89 ans. Compositeur germano-américain oscarisé à quatre reprises, notamment pour la musique de « My Fair Lady » (1964). AFP Tomi Ungerer (9 février), 87 ans. Dessinateur français, il a illustré de nombreux livres pour enfants dont « Les trois brigands ». LP/PHILIPPE LAVIEILLE MarsLuke Perry (4 mars), 52 ans. Star américaine de la série télévisée « Beverly Hills 90210 ». AFP Keith Flint (4 mars), 49 ans. Chanteur britannique et leader du groupe de musique électro The Prodigy. AFP/Ed Jones Scott Walker (22 mars), 76 ans. Chanteur américain membre de The Walker Brothers. Il a influencé de nombreux musiciens, de David Bowie à Alex Turner. SIPA/REX/Dezo Hoffman Agnès Varda (29 ...