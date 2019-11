« Hommes intègres », « nation centrale », « frontière des Danes », l'origine des noms de pays décortiquée

La plupart des pays de la planète portent un nom qui provient d'une particularité géographique, du nom d'un monarque, d'un groupe humain ou d'une direction.

« Douce terre des Francs, cher pays de mon enfance », aurait sans doute sonné un peu moins bien dans la bouche de Charles Trenet, mais c'est bien l'origine du nom de notre pays. De la même manière, les Espagnols ne pensent sans doute pas aux hyracoïdes quand ils scandent « Viva España », mais c'est possiblement à ce rongeur africain qu'ils doivent le nom de leur pays - l'utilisation de la racine phénicienne « I-Sepanim » est en tout cas une des très sérieuses hypothèses.

Partant d'une idée du pure player Quartz, nous avons établi une liste de 204 pays - et nations - pour tacher de déterminer l'origine de leur nom. Car à côté du « pays des hommes intègres » - le Burkina Faso, un des noms les plus poétiques - on trouve « l'île du roi Philippe II d'Espagne » - les Philippines - ou encore « l'île des hommes peints » qui a donné Great-Britain (et donc Grande-Bretagne).

De notre relevé à la main de 204 noms de pays - ou de territoires, puisqu'on trouve aussi le pays de Galles, l'Ecosse ou l'Europe - se dégagent essentiellement quatre catégories :

les noms dont l'origine est à chercher dans les particularités géographiques, les cours d'eau, les animaux, etc. ;ceux qui font référence à un groupe humain, à une tribu ou à un royaume ;ceux qui ont été baptisés en l'honneur d'un découvreur, d'un·e souverain·e, d'un dieu ou d'une déesse ;ceux qui tirent leur nom de leur emplacement par rapport aux autres.

Pour une petite vingtaine d'entre eux, l'étymologie est incertaine. Ces toponymes - les noms de lieux - sont parfois issus de langues anciennes ou disparues, sans qu'on en connaisse l'origine exacte. Il faut se faire une raison.

